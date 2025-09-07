Avukatın cezaevindeki uyuşturucu servisi kamerada

Yayınlanma:
Kırşehir Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde akılalmaz bir olay yaşandı. Avukat Meltem Yılmaz'ın, yağma suçundan tutuklu müvekkiline iç çamaşırında gizlediği uyuşturucu hapları verdiği anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hukukun üstünlüğünü ve adaleti temsil etmesi gereken bir avukat, görevini icra ettiği cezaevinde uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalandı. Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, yaralama ve yağma suçundan tutuklu bulunan müvekkili A.K. ile görüşen Avukat Meltem Yılmaz'ın, müvekkiline uyuşturucu hap vermeye çalıştığı anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye tespit edildi.

Olay, cezaevi güvenlik görevlilerinin, avukatın görüşme sırasındaki hareketlerinden şüphelenmesiyle ortaya çıktı. Görevlilerin dikkati üzerine görüşmenin yapıldığı odanın kamera kayıtları titizlikle incelendiğinde, Avukat Yılmaz'ın iç çamaşırının askısına gizlediği peçeteye sarılı hapları müvekkiline vermeye çalıştığı net bir şekilde görüldü.

Bu tespitin hemen ardından Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından acil bir soruşturma başlatıldı. Yapılan fiziki aramalarda, tutuklu A.K.'nin üzerinden peçeteye sarılı halde, yeşil reçeteyle satılan 13 adet sentetik hap ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Avukat Meltem Yılmaz'ın aracında yaptıkları aramada ise 63 adet daha sentetik ecza buldu.

Delillerin toplanmasının ardından gözaltına alınan Avukat Meltem Yılmaz, savcılık sorgusu sonrası sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği tarafından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan incelemede, Avukat Meltem Yılmaz'ın 2019 yılında Kırşehir Barosu'ndaki stajını tamamlayarak avukatlık yeminini ettiği ve mesleğe başladığı öğrenildi.

Kaynak:Sabah

