Avukat Ersöz'den YouTube yayıncılarına gözaltı kararına açıklama

YouTube'da yayınlanan Soğuk Savaş adlı programın sunucusu Boğaç Soydemir ile program konuğu Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Soğuk Savaş” rumuzuyla paylaşılan sosyal medya içeriklerinden bir videoda yer alan ifadeler nedeniyle harekete geçti. Başsavcılık, söz konusu içerikte yer alan ifadelerin, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle re’sen soruşturma başlattı.

Son Dakika | YouTube yayıncıları hakkında gözaltı

Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, son yıllarda bu tarz soruşturma ve tutuklama kararlarına sıkça rastlanırken bu durumum hukukçuların “özgürlük sınırlandırıcı” bir yaklaşımı benimsediklerinde kaynaklandığını söyledi.

"Son 2 yıldır bu tarz soruşturma, gözaltı ve tutuklama kararlarına çok sık rastlar olduk. Bu durum, hukukçuların “özgürlük genişletici” değil, “özgürlük sınırlandırıcı” bir yaklaşımı benimsemelerinden kaynaklanıyor.

Oysa ki eleştirmek, toplumsal bağları korur, bireyler arası saygıyı kuvvetlendirir ve güçlü devlet yapısı oluşturur. Özellikle mizah sanatçılarının alanında bu tarz müdahaleler İfade Hürriyetine orantısız müdahale oluşturur.

Ne yazık ki Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçu, belirsiz ve öngörülemez bir alan oluşturuyor. Savcılık Makamları çoğu zaman bu suçu “çok geniş” yorumlayarak ağır eleştiri, kaba söz, rahatsız edici açıklama ve mizahı da içine alacak şekilde uyguluyor.

Gülüp geçeceğimiz mizah konusu alanlara dahi adli makamlar müdahale ederek, konunun “kamuoyuna yansımasıyla”, kimsenin haberdar olmadığı (benim gibi) olayların daha da yayılmasına neden oluyor. Bu adli uygulamalardan vazgeçilmesi, demokratik kaidelerin korunması ve fikir hürriyetinin gelişmesinin önünü açar. Aksi bir yaklaşım, totatiler yapının güçlenmesine hizmet eder.

Adalet sistemi herzaman özgürlüklerin genişletilmesinden yana olmalı ve bireyi devletin totaliter uygulamalarına karşı korumayı amaç edinmelidir. Aksi halde varlık sebebiyle çelişir bir görüntü vermeye devam eder."