Avrupa'dan yeşil pasaport yanıtı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 29 Ocak'ta duyurduğu yeni vize stratejisine ilişkin merak edilen detayları paylaştı. AB Komisyonu Sözcüsü, önerilen yeni vize stratejisinde Türk vatandaşlarını doğrudan etkileyen bir husus bulunmadığını bildirdi.

Sözcü, "Yeni açıklanan vize stratejisi AB ile 2013'ten beri Vize Serbestisi Diyaloğu yürüten Türkiye'yi nasıl etkileyecek?" sorusuna, "Vize stratejisinde Türkiye'yi doğrudan etkileyen bir husus yok" yanıtını verdi. Açıklamada ayrıca, vize stratejisinin hiçbir ülke ya da coğrafi bölgeyi doğrudan hedef almadığı vurgulandı.

YEŞİL VE DİPLOMATİK PASAPORT SAHİPLERİ ETIAS'TAN MUAF

Türk basınında son günlerde yer alan, AB'nin yeni vize stratejisiyle "yeşil pasaport" sahiplerine ilave zorluklar getirileceği iddiaları da Brüksel'in gündemine geldi. Özel statüdeki pasaport sahiplerinin durumuna açıklık getiren AB Komisyonu Sözcüsü, şu ifadeleri kullandı:

"Vizesiz seyahat edebilen Türk vatandaşlarının (örneğin diplomatik pasaport veya yeşil pasaport hamillerinin) Haziran ayında hayata geçirilecek Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) olarak bilinen seyahat yetkilendirmesi sistemi için başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Bu kapsamda söz konusu kişiler, vizeye ve ETIAS seyahat yetkilendirmesine ihtiyaç duymadan seyahat edebilecek."

SADE VATANDAŞ İÇİN DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK: VİZEYE DEVAM

Ayrıcalıklı pasaportlar için muafiyet sürerken, standart pasaport sahibi vatandaşlar için mevcut durumun korunduğu belirtildi. AB Komisyonu Sözcüsü, Türkiye'nin henüz vizeden muaf ülkeler arasında yer almadığını hatırlattı.

Türk vatandaşlarının ETIAS sisteminin getirdiği kolaylıklardan yararlanamayacağını kaydeden Sözcü, "Bu nedenle Türk vatandaşlarının, AB’nin dış sınırlarını geçebilmek için ETIAS seyahat yetkilendirmesi değil, vize almaları gerekiyor" bilgisini paylaştı.

Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?

GERİ KABULDE SORUN ÇIKARANA VİZE KISITLAMASI MASADA

AB'nin 29 Ocak'ta duyurduğu stratejinin detayları ise dikkat çekici maddeler içeriyor. Yeni strateji; düzensiz göçle mücadelede işbirliği yapan üçüncü ülkelere vize kolaylığı sağlanmasını, vizesiz seyahat rejimlerinin daha sıkı denetlenmesini ve yükümlülüklerini yerine getiren ülkelerde vizesiz seyahatin sürmesini amaçlıyor.

AB, vizeyi daha stratejik, koordineli ve kararlı bir şekilde kullanmak istediğini aktarırken, güvenilen partnerlerin vize sürecinin kolaylaştırılmasıyla desteklenmesi gerektiğine işaret etti. Ancak strateji kapsamında; geri dönüş ve geri kabul konularında işbirliği göstermeyen, AB'nin güvenliğini tehdit eden eylemlerde bulunan üçüncü ülkelere yönelik vize başvurularının askıya alınması veya kısıtlanması gibi önlemlerin gündeme gelebileceği belirtildi.

Vizesiz seyahat edenler için Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi'nin (ETIAS), 2026'nın son çeyreğinde tam kapsamlı devreye girmesi bekleniyor. Ayrıca yeni strateji kapsamında AB'nin; nitelikli iş gücü, öğrenciler, araştırmacılar ve yenilikçi girişimciler için mevcut mevzuatta olası değişiklikleri de değerlendireceği kaydedildi.