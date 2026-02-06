Son Dakika | Dilek İmamoğlu'nun kardeşi hakkında tutuklama talebi

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya dahil 19 kişi, 4 Şubat’ta gözaltına alınmıştı.

Son Dakika | Dilek İmamoğlu'nun kardeşi dahil 19 kişi adliyeye sevk edildi

DİLEK İMAMOĞLU'NUN KARDEŞİ ALİ KAYA HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınan Ali Kaya dahil 19 isim, bugün İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği iddia edildi.

OPERASYONUN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "uyuşturucu" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

4 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ile birlikte aralarında sosyal medya fenomenleri Kaan Kalyon, Ceylin Aydemir, Bahadır Gürceer, Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün de olduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Ayrıntılar geliyor...