Son Dakika | Dilek İmamoğlu'nun kardeşi dahil 19 kişi adliyeye sevk edildi

İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya dahil 19 kişi, 4 Şubat’ta gözaltına alındı. 19 kişi de adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu iddiasıyla yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında bazı sosyal medya fenomenleri de yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

Gözaltına alınan isimler arasında Kaan Kalyon, Ceylin Aydemir, Bahadır Gürceer, Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük de bulunuyor.

Simge Barankoğlu dahil yedi kişi gözaltında! Fenomenlere yeni uyuşturucu operasyonu!

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya da İBB soruşturmasında Nisan 2025'te tutuklanmıştı. Dilek İmamoğlu, kardeşinin gözaltına alınmasına şöyle tepki göstermişti:

"Ailemin üzerinden elinizi çekin!

Önce sevgili eşim Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları hedef alındı. Ardından ailelerimiz…

Büyük bir sabır ve sorumlulukla, yaşananların “aileler üzerinden” yürütülen bir hedef gösterme kampanyasına dönüşmemesi için mücadele ediyoruz. Buna rağmen ailemiz ısrarla bu sürecin içine çekiliyor. Kayınpederim, çocuklarım ve abimden sonra şimdi de diğer abim…

İtibar zedelemek, kamuoyunda algı yaratmak ve siyasi hesaplar uğruna her türlü iftira ve karalama yöntemine başvuruluyor. Bu; ne vicdanla, ne hukukla ne de insanlıkla bağdaşır.

Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı, bir hukuk devletinin vazgeçilmez ve dokunulamaz temel ilkeleridir. Bu haklar, siyasi saiklerle keyfi biçimde aşındırılamaz. Ailelerin, baskı kurmak için hedef alındığı hiçbir süreç meşru değildir. Hukuk; dedikodularla, yönlendirmelerle değil; yalnızca somut delillerle, adil ve şeffaf biçimde işletilmelidir.

Bu çağrı yalnızca benim ailem için değildir. Bu, hukuka, adalete ve demokrasinin asgari güvencelerine ihtiyaç duyan herkes içindir.

Artık yeter!

Aileler üzerinden yürütülen kirli senaryolara son verin!

Hukuku siyasetin aracı haline getirmekten vazgeçin!

Adil, temiz ve hukuka uygun süreçler derhal işletilsin!"