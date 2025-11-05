Avrupa Birliği projesine Cumhur İttifakı'ndan ret oyu

Manisa Turgutlu Belediyesi kasım ayı meclis toplantısının gündem maddelerinden biri, Gölmarmara Belediyesi ile Turgutlu Belediyesi arasında "kardeş şehir" ilişkisi kurulmasıydı. Teklif, iki belediyenin "ortak projeler oluşturmak, kültür, sanat, eğitim, spor, altyapı, üst yapı, teknik ve idari konularda iş birliği yapabilmesini" ve bu kapsamda protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Çetin Akın'a yetki verilmesini içeriyordu.

"AB PROJELERİ İÇİN İŞ BİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Gündem maddesiyle ilgili meclis üyelerine bilgi veren Akın, bu talebin arkasında Avrupa Birliği hibe projelerinin yattığını açıkladı. Akın, "Geçen meclis toplantısında Avrupa Birliği ile ilgili ciddi projelerin hazırlığını, çalışmasını yaptığımızı söylemiştim. Bu projeleri gerçekleştirirken de belediyelerle iş birliği yapmaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla bundan sonra da kardeş belediyelerle ilgili gündem maddeleri gelecek. Gölmarmara Belediyesi'yle bu yazdığımız projeyle ilgili tarımla ilgili ortaklık yapmayı planlıyoruz. Kardeş şehir protokolünü onun için istedik" dedi.

CUMHUR İTTİFAKI'NDAN RET OYU

Oylama sırasında AK Parti ve MHP grupları, "kardeş şehir" olunması teklifine ret oyu kullandı. Bu karar üzerine Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhur İttifakı meclis üyelerine sert bir dille tepki gösterdi.

Akın, "Siz Avrupa Birliğinden alınacak projelere de ret veriyorsunuz öyle mi? Helal olsun. Hem hükümetten desteklerimizi kesin hem de projeler için hibe almaya çalışalım, bunlara da 'hayır' deyin. Halk görecek bunları" şeklinde konuştu.

Oylama sonucunda gündem maddesi, AKP ve MHP grubunun ret oylarına karşın, CHP ve Yeniden Refah Partisi meclis üyelerinin kabul oylarıyla meclisten geçti. Akın, oylamanın ardından "Gündemin ikinci maddesi, AK Parti ve MHP Grubunun ret oylarıyla ve Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeniden Refah Partisi’nin oylarıyla geçmiştir. Bütün kamuoyu bilgilensin" diyerek durumu kamuoyunun bilgisine sundu.