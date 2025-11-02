AVM'de çıkan tartışma sonrasında bekçilere belindeki silahı gösterdi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir alışveriş merkezinde çıkan tartışma sonrası olay yerine gelen bekçilere silah gösteren bir kişi gözaltına alındı.

AVM'DE BEKÇİLERE SİLAHINI GÖSTERDİ

Saat 01.30 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyn bir kişi, Nilüfer'deki bir alışveriş merkezinde başka bir kişiyle tartışmaya başladı.

Olaya müdahale eden bekçilere direnen şüpheli, iddiaya göre belinde bulunan tabancayı gösterdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.