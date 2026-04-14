Avcılar'da köpeğe işkence: Kemerle dövüp havaya savurdu!

Avcılar'da köpeğini kemerle dövüp havaya savuran şahıs, vatandaşların tepkisine rağmen şiddete devam etti. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan sürücüler, yol kenarında bir kişinin elindeki kemerle tasmalı köpeğine defalarca vurduğunu fark etti. Aracını durduran vatandaşlar durumu cep telefonu kameralarıyla kayda alırken, şüpheliye tepki göstererek durmasını istedi. Ancak çevredekilerin sözlü uyarılarını duymazdan gelen şahıs, köpeği tasmasından havaya kaldırıp savurarak darbetmeye devam etti.

CANİ TAVIRLAR KAMERADA

Görüntülerde şüphelinin köpeği acımasızca darbettiği, hayvanın ise kaçmaya çalıştığı ancak tasması nedeniyle kurtulamadığı görüldü. Bir süre daha hayvana şiddet uygulayan şahıs, ardından olay yerinden uzaklaştı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Şiddet anlarına ait görüntülerin sosyal medya platformlarında hızla yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleme altına alan polis, eşkali ve kimliği belirlenmeye çalışılan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

