Avcılar’da feci kaza: İki motosikletli kafa kafaya çarpıştı

Yayınlanma:
İstanbul’un Avcılar ilçesinde iki motosikletli kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda bir motosikletli yaralanırken kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde korkunç bir kaza meydana geldi. Karşı yönden gelen iki motosikletli kafa kafaya çarpıştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kazada yaralanan 1 sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KARŞI ŞERİTTE İLERLEDİĞİ VE AŞIRI HIZLI OLDUĞU BELİRLENDİ!

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından araçların kaldırılmasıyla trafik normale dönerken kaza anı, olay yerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre, kaza ile ilgili tutanak hazırlayan trafik ekibi yaralanan motosiklet sürücüsünün karşı şeritte ilerlediği ve aşırı hızlı olduğunu tespit etti.

Kaynak:DHA

