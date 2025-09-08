Av tüfeği ile arkadaşını öldürdü: Çifte indirim aldı

Av tüfeği ile arkadaşını öldürdü: Çifte indirim aldı
Yayınlanma:
Muğla'da çıkan kavgada Mutlu Kılınç'ı av tüfeği ile öldüren Furkan Kesgin’e (24), 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Ama mahkeme heyeti, iki indirimle cezayı 15 yıl hapis cezası aldı.

Geçtiğimiz sene Muğla ilinin Ortaca ilçesine bağlı Beşköprü Mahallesi'nde silahlı bir kavga yaşandı.

Kavgayı görenler 112 Acil'i aradı ancak sağ göğsünden av tüfeği ile vurulduğunu belirlediği Mutlu Kılınç kurtarılamadı. Kılınç, Ortaca Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin Furkan Kesgin olduğunu tespit etti.

Suç aleti ruhsatsız tüfekle yakalanan Kesgin, Kılınç ile birlikte gelen Zafer Z. ve Okan G.’nin üzerine koştuğunu, kendini savunmak amacıyla ateş açtığını iddia ederek polisteki ifadesinde, "Zafer Z. (19), bana Mutlu'nun üvey annemle birlikte olduğunu söyledi. Bunun üzerine sinirlenerek Mutlu'yu yanıma çağırdım. Motorla gelen Mutlu, Zafer Z. ve Okan G. (19), üzerime doğru koşmaya başladı. Kendimi savunmak için av tüfeğini ateşledim ve Mutlu'nun yaralandığını gördüm. Korktum ve olay yerinden kaçtım" sözlerini kullandı.

arkadasini-olduren-saniga-haksiz-tahrik-904203-268594.jpg

Olaya karıştıkları gerekçesiyle Zafer Z. ve Okan G. de tutuklandı. Ancak ilerleyen süreçte her iki sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fethiye 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 5’inci duruşmasına tutuklu sanık Furkan Kesgin, taraf avukatları ve sanıklardan Okan G. (SEGBİS ile) katıldı.

Tanık B.C.T. ifadesinde, Furkan Kesgin ile Mutlu Kılınç arasında, Kesgin’in üvey annesi nedeniyle bir süredir husumet bulunduğunu, tarafların daha önce telefon üzerinden tartıştığını söyledi.

arkadasini-olduren-saniga-haksiz-tahrik-904202-268594.jpg

Mahkeme heyeti, Furkan Kesgin’i “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak haksız tahrik ve takdir indirimi uygulanarak ceza 15 yıla düşürüldü. Tutuksuz sanıklar Zafer Z. ve Okan G. ise beraat etti.

arkadasini-olduren-saniga-haksiz-tahrik-904201-268594.jpg
Mutlu Kılınç

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

