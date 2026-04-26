Atatürk'ün söylemediği sözü ona atfedip kurum binasına astılar!

Bir şoförler odasının girişine Mustafa Kemal Atatürk’ün sözüymüş gibi asılan “Şoför arkasında en gizli devlet sırlarının dahi konuşulabileceği insandır” ifadesi tartışma yarattı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait olmayan birçok vecize, özellikle sosyal medyada Atatürk’e aitmiş gibi paylaşılıyor. Bu kez, bir şoförler odasının girişine asılan sözler tartışma yarattı.

TARTIŞMALARA YOL AÇTI!

Şoförler odasının girişine asılan “Şoför arkasında en gizli devlet sırlarının dahi konuşulabileceği insandır” sözünün altında Atatürk’ün imzası yer aldı. Atatürk’ün sarf etmediği bir sözün ona atfedilmesi tartışmaların odağı haline geldi.

Atatürk’ün şoförler hakkında sarf ettiği 'Türk şoförü en asil duygunun insanıdır' sözünün bir varyasyonu gibi kurgulanan söz konusu ifade, tarihsel hiçbir belgede yer almıyor.

ATATÜRK'E AİT OLMAYAN BAZI SÖZLER!

Atatürk’ün sarf ettiği iddia edilen fakat aslında Ata’ya ait olmayan sözlere bazı örnekler:

“Bir iş yerinde karşılıklı sevgi saygı varsa; orada güven ve itaat vardır. Güven ve itaatın olduğu yerde disiplin; disiplinin olduğu yerde huzur; huzurun olduğu yerde başarı vardır. Başarının olduğu yerde mutluluk vardır”

“Dinsiz toplum düşünülemeyeceği gibi din eğitimi vermeyen okul da düşünülemez”

"Komünizm Türk dünyasının en büyük düşmanıdır, her görüldüğü yerde ezilmelidir"

“Eşini mesut edebilecek herkes evlenmelidir”

“Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir”

