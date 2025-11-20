Atatürk paylaşımları jandarmayı harekete geçirdi!

Yayınlanma:
Aydın'da sosyal medya hesabından Atatürk'e hakaret içerikli paylaşımlar yapan Bülent Yıldırım tutuklandı.

Aydın'da sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk'ü hedef alan paylaşımlar yaptığı belirlenen Bülent Yıldırım jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında yapılan teknik takip ve incelemeler sonucunda, Bülent Yıldırım’ın sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk’e yönelik hakaret içeren birden fazla paylaşım tespit edildi.

aydinda-ataturke-hakaret-icerikli-payl-1025135-304207.jpg

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yıldırım'ın Acarlar Mahallesi'ndeki evine operasyon gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Yıldırım, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılık ifadesinde hesabın kendisine ait olduğunu kabul eden Yıldırım'ın, "Paylaşımı ben hazırlamadım. Yapılanları paylaştım ama herkes görsün diye paylaştım" dedi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Yıldırım tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Aracın yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı!
Aracın yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı!