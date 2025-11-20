Atatürk paylaşımları jandarmayı harekete geçirdi!

Aydın'da sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk'ü hedef alan paylaşımlar yaptığı belirlenen Bülent Yıldırım jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında yapılan teknik takip ve incelemeler sonucunda, Bülent Yıldırım’ın sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk’e yönelik hakaret içeren birden fazla paylaşım tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yıldırım'ın Acarlar Mahallesi'ndeki evine operasyon gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Yıldırım, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılık ifadesinde hesabın kendisine ait olduğunu kabul eden Yıldırım'ın, "Paylaşımı ben hazırlamadım. Yapılanları paylaştım ama herkes görsün diye paylaştım" dedi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Yıldırım tutuklandı.