Asu Kaya'dan künefe şovuna tepki: "Bir yanda künefe töreni, bir yanda yanarak ölen bir bebek"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Hatay’ın Yayladağı ilçesinde, depremzede bir ailenin konteynerinde çıkan yangında bir yaşındaki Mehmet Can Saraç'ın hayatını kaybettiği gün Hatay Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın “Hatay Tanıtım Günleri”nde birbirine künefe yedirdiği görüntülere ateş püskürdü.

Asu Kay, "Bir yanda künefe töreni, bir yanda yanarak ölen bir bebek. Bir yanda şatafat, diğer yanda çaresizlik." dedi.

Yazılı açıklama yapan Kaya şunları kaydetti:

"AYNI SAATLERDE VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI KÜNEFE ŞOVLARIYLA POZ VERİYOR"

"Hatay’ın Yayladağı ilçesinde, depremzede bir ailenin konteynerinde çıkan yangında henüz 1 yaşındaki Mehmet Can Saraç hayatını kaybetti. Enkaz altından kurtulup konteynerde yaşam mücadelesi veren bu minik yavrunun ölümü, bu ülkede çocukların, depremzedelerin ve yoksulların kaderine terk edildiğinin en acı göstergesidir. Depremin üzerinden neredeyse üç yıl geçti. Ama Hatay hala enkazın altında, yurttaş hala konteynerlerde, çocuklar hala ölümle baş başa. Devlet, vatandaşını depremin üçüncü yılında hala konteynerlere mahkum ediyor, güvenli bir yaşam sağlayamıyorsa; orada artık devlet yoktur. Bir bebek, soğuktan, yoksulluktan, ihmallerden yanarak can veriyor; aynı saatlerde Hatay Valisi ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı künefe şovlarıyla poz veriyor.

"BU ÜLKE BU KADAR MI VİCDANSIZLAŞTI?"

Bu ülke bu kadar mı vicdansızlaştı? Bir yanda künefe töreni, bir yanda yanarak ölen bir bebek. Bir yanda şatafat, diğer yanda çaresizlik. Biz bu vicdansızlığı asla affetmeyeceğiz. Küçücük Mehmet Can’ın ölümü, kader ya da talihsizlik değildir. Bu ihmalin, duyarsızlığın, devletin yokluğunun sonucudur. Bu bir siyasi sorumluluktur. Konuyu Meclis gündemine taşıyacağız. İhmali olan herkesin hesap vermesi için sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu düzen değişmeden, bu çürüme son bulmadan susmayacağız. Yaşam hakkı kutsaldır. Devletin görevi yaşatmaktır!"