Asu Kaya'dan künefe şovuna tepki: "Bir yanda künefe töreni, bir yanda yanarak ölen bir bebek"

Asu Kaya'dan künefe şovuna tepki: "Bir yanda künefe töreni, bir yanda yanarak ölen bir bebek"
Yayınlanma:
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, depremzede bir ailenin konteynerinde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğin hayatını kaybettiği gün “Hatay Tanıtım Günleri”nde Vali ve Belediye Başkanı'nın künefe yediği görüntülere tepki gösterdi. Kaya, "Bir yanda künefe töreni, bir yanda yanarak ölen bir bebek. Bir yanda şatafat, diğer yanda çaresizlik." dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Hatay’ın Yayladağı ilçesinde, depremzede bir ailenin konteynerinde çıkan yangında bir yaşındaki Mehmet Can Saraç'ın hayatını kaybettiği gün Hatay Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın “Hatay Tanıtım Günleri”nde birbirine künefe yedirdiği görüntülere ateş püskürdü.

Asu Kay, "Bir yanda künefe töreni, bir yanda yanarak ölen bir bebek. Bir yanda şatafat, diğer yanda çaresizlik." dedi.

Yazılı açıklama yapan Kaya şunları kaydetti:

"AYNI SAATLERDE VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI KÜNEFE ŞOVLARIYLA POZ VERİYOR"

"Hatay’ın Yayladağı ilçesinde, depremzede bir ailenin konteynerinde çıkan yangında henüz 1 yaşındaki Mehmet Can Saraç hayatını kaybetti. Enkaz altından kurtulup konteynerde yaşam mücadelesi veren bu minik yavrunun ölümü, bu ülkede çocukların, depremzedelerin ve yoksulların kaderine terk edildiğinin en acı göstergesidir. Depremin üzerinden neredeyse üç yıl geçti. Ama Hatay hala enkazın altında, yurttaş hala konteynerlerde, çocuklar hala ölümle baş başa. Devlet, vatandaşını depremin üçüncü yılında hala konteynerlere mahkum ediyor, güvenli bir yaşam sağlayamıyorsa; orada artık devlet yoktur. Bir bebek, soğuktan, yoksulluktan, ihmallerden yanarak can veriyor; aynı saatlerde Hatay Valisi ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı künefe şovlarıyla poz veriyor.

"BU ÜLKE BU KADAR MI VİCDANSIZLAŞTI?"

Bu ülke bu kadar mı vicdansızlaştı? Bir yanda künefe töreni, bir yanda yanarak ölen bir bebek. Bir yanda şatafat, diğer yanda çaresizlik. Biz bu vicdansızlığı asla affetmeyeceğiz. Küçücük Mehmet Can’ın ölümü, kader ya da talihsizlik değildir. Bu ihmalin, duyarsızlığın, devletin yokluğunun sonucudur. Bu bir siyasi sorumluluktur. Konuyu Meclis gündemine taşıyacağız. İhmali olan herkesin hesap vermesi için sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu düzen değişmeden, bu çürüme son bulmadan susmayacağız. Yaşam hakkı kutsaldır. Devletin görevi yaşatmaktır!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye
Her gün kadınlar öldürülürken yapılan "Cezası ölümdür" açıklamasına kadınlar yanıt verdi
Her gün kadınlar öldürülürken yapılan "Cezası ölümdür" açıklamasına kadınlar yanıt verdi
İyi Parti lideri Dervişoğlu: Türkiye’nin geleceğini kurtarmak adına...
İyi Parti lideri Dervişoğlu: Türkiye’nin geleceğini kurtarmak adına...