Asma köprüye kapı yaptırıp kilit vurdu! Görenler hayret etti

Yayınlanma:
Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan Cimil Vadisi’nde, Başköy Deresi üzerine kurulu asma köprünün girişi demir kapıyla kapatılarak kilitlendi. Bölgeye geziye giden bir vatandaşın kamerasına yansıyan kilitli köprü görüntüleri, sosyal medyada mülkiyet tartışmalarını beraberinde getirdi.

Rize’nin İkizdere ilçesi Cimil Vadisi’nden geçen Başköy Deresi üzerine kurulu olan asma köprünün girişinde, görenleri şaşkına çeviren bir düzenleme yapıldı. Köprünün girişine arazi sahipleri tarafından demir bir kapı monte edildi ve bu kapıya kilit takıldı. Bölgede gezintiye çıkan Şeyma San, dere üzerindeki asma köprüye erişimin kilitli bir kapıyla engellendiği o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Gezi amacıyla Cimil Vadisi’ne giden Şeyma San’ın paylaştığı görüntüler, sosyal medya platformlarında kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Asma köprüdeki kilitli kapı düzeneğine takipçiler tarafından çeşitli yorumlar yapıldı. Paylaşılan görüntülere gelen tepkiler arasında; "Böylesi ancak Karadeniz'de olur", "Rize işi kilitli köprü" ve "Köprüye demir kapılı koruma" ifadeleri yer aldı.

"HERKESİN GÖRMESİ GEREKEN ALANLAR"

Köprü girişindeki kilitli demir kapıyı görüntüleyen Şeyma San, bölgenin doğal güzelliklerine ve korunmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. San, vadiye ve köprüye ilişkin, "Buralar çok özel yerler, herkesin görmesi gereken ama aynı zamanda dikkatle korunması gereken alanlar" ifadelerini kullandı. Bölgedeki kilitli kapı uygulaması, vadiyi ziyaret edenlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

