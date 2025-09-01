Askeri personelin üstünün aranması meclis gündeminde: Kurumsal itibara etkisi nedir?

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Zafer Bayramı’nın 103'üncü yıl dönümünde Anıtkabir’de düzenlenen resmi törende askeri personele uygulanan üst aramaları ve liste kontrolüne ilişkin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Önergeye göre, subay ve astsubaylar törene girişte dört ayrı güvenlik noktasından geçirildi, polis tarafından üst araması yapıldı ve yalnızca önceden hazırlanan listelerde ismi bulunan askerler törene alınabildi.

Ertuğrul, askeri personele yapılan bu uygulamaların yasal dayanağını ve olağanüstü güvenlik tedbirlerinin hangi gerekçeyle alındığını sordu. Ayrıca, askerlerin aranmasında yetkili kolluğun Merkez Komutanlığı olduğunu hatırlatarak, polis tarafından yapılan aramaların mevzuata uygun olup olmadığını sordu.

Ertuğrul, resmi törenlerde güvenlik önlemlerinin önemine dikkati çekerken, hukuki sınırların ihlal edilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu tür uygulamalar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kurumsal disiplini ve saygınlığı açısından ciddi sonuçlar doğurabilir" dedi.

"KURUMSAL İTİBARA ETKİSİ NEDİR?"

Ertuğrul, Güler'in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları yöneltti:

"Güvenlik listeleri hangi yasal düzenlemeye dayalı olarak hazırlanmıştır? Polis tarafından yapılan üst araması hangi mevzuata uygundur?

Bu uygulamalar geçmiş yıllara göre neden farklılık göstermektedir? TSK personeline yönelik bu uygulamaların kurumsal itibar üzerindeki etkisi nedir? Güvenlik ile protokol dengesi hangi birimlerce koordine edilmiştir?"