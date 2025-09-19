Askere gidecekken ölüme gitti! 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Askere gidecekken ölüme gitti! 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Antalya’nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Osman Al (20) hayatını kaybetti. Osman Al'ın askere gitmeye hazırlandığı, kazanın evine yaklaşık 100 metre kala meydana geldiği öğrenildi.

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Osman Al (20) hayatını kaybetti.

Kaza, Kökez Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Osman Al’ın kullandığı plakasız motosiklete, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Osman Al, ambulansla kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesi’nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

motosikler.jpg

Osman Al’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Osman Al'ın, askere gitmeye hazırlandığı, kazanın evine yaklaşık 100 metre kala meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Türkiye
AKP'de istifa depremi! İl başkanı istifa etti
AKP'de istifa depremi! İl başkanı istifa etti
Damacana kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı!
Damacana kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı!
O AVM 15 saat boyunca alev alev yanmıştı: Hasar böyle görüntülendi
O AVM 15 saat boyunca alev alev yanmıştı: Hasar böyle görüntülendi