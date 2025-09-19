Askere gidecekken ölüme gitti! 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Osman Al (20) hayatını kaybetti.

Kaza, Kökez Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Osman Al’ın kullandığı plakasız motosiklete, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Osman Al, ambulansla kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesi’nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Osman Al’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Osman Al'ın, askere gitmeye hazırlandığı, kazanın evine yaklaşık 100 metre kala meydana geldiği öğrenildi.