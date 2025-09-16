Askerde rahatsızlanan er hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Vatani görevini yapmak için Isparta'ya giden er Serhat Gündüz, burada rahatsızlanakar hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Gündüz'ün ölüm sebebi, çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı.
Isparta'da askerlik görevini yapan Serhat Gündüz, rahatsızlıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
23 yaşındaki erin ölüm nedeni, çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı.
VATANİ GÖREVİNİ YAPARKEN RAHATSIZLANDI
Özgün Kocaeli'de yer alan habere göre; vatani görevini yapmak için kısa süre önce Isparta'ya giden er Serhat Gündüz, burada geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı.
23 YAŞINDAKİ ER HAYATINI KAYBETTİ
Er Serhat Gündüz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Gündüz'ün organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
23 yaşında hayatını kaybeden askerin ölüm haberi Kocaeli'de yaşayan ailesini derin üzüntüye boğdu.