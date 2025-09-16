Askerde rahatsızlanan er hayatını kaybetti

Askerde rahatsızlanan er hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Vatani görevini yapmak için Isparta'ya giden er Serhat Gündüz, burada rahatsızlanakar hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Gündüz'ün ölüm sebebi, çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı.

Isparta'da askerlik görevini yapan Serhat Gündüz, rahatsızlıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

23 yaşındaki erin ölüm nedeni, çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı.

VATANİ GÖREVİNİ YAPARKEN RAHATSIZLANDI

Özgün Kocaeli'de yer alan habere göre; vatani görevini yapmak için kısa süre önce Isparta'ya giden er Serhat Gündüz, burada geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı.

ekran-goruntusu-2025-09-16-1757227571.webp
Askerde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden er Serhat Gündüz

23 YAŞINDAKİ ER HAYATINI KAYBETTİ

Er Serhat Gündüz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Gündüz'ün organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

23 yaşında hayatını kaybeden askerin ölüm haberi Kocaeli'de yaşayan ailesini derin üzüntüye boğdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Hacıosmanoğlu’na ihraç çağrısı: Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası büyük tepki
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Şakır şakır yağacak 6 ili uyardı! Meteoroloji 1 bölgeye ise ayrıca not düştü
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Türkiye
Tunca Nehri'nden kamyon kamyon çıkarıldı
Tunca Nehri'nden kamyon kamyon çıkarıldı
Bakan 'uçakta bedava su müjdesini' verdi: Altından AKP'li iş adamı çıktı
Bakan 'uçakta bedava su müjdesini' verdi: Altından AKP'li iş adamı çıktı
KYK yurtlarının bu hali ne? Bunun hesabını kim verecek? Öğrencilere pis tuvalet ve havasız odaları layık gördüler...
KYK yurtlarının bu hali ne? Bunun hesabını kim verecek? Öğrencilere pis tuvalet ve havasız odaları layık gördüler...