Asit yüklü tanker Emet’te devrildi: Bölgeye AFAD ve itfaiye sevk edildi

Kütahya'nın Emet İlçesinde asit yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kütahya’nın Emet ilçesinde devrilen asit yüklü tankerin şoförü yaralandı.

Akşam saatlerinde Tavşanlı- Emet karayolu Günlüce köyü yakınlarında meydana gelen kazada, İbrahim B.'nin kullandığı 06 DPM 85 plakalı asit yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle istinat duvarına çarptı.

kutahyada-devrilen-asit-yuklu-tankerini-896373-266291-1.jpg

İSTİNAT DUVARINA ÇARPAN TANKER DEVRİLDİ

Tanker, çarpmanın şiddetiyle devrilirken kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan İbrahim B., ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

kutahyada-devrilen-asit-yuklu-tankerini-896372-266291-1.jpg

ASİT NEDENİYLE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Bölgede asit yükü nedeniyle AFAD ve itfaiye ekiplerince güvenlik tedbiri alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

