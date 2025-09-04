Asit yüklü tanker devrildi: Faciadan dönüldü
Kütahya'nın Emet ilçesinde asit yüklü tanker devrildi. Kaza sonucu tanker şoförü yaralandı.
Tavşanlı- Emet karayolu Günlüce köyü yakınlarında, akşam saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre İbrahim B. idaresindeki 06 DPM 85 plakalı asit yüklü tanker, şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, sıkıştığı yerden kurtarılırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Bölgede asit yükü nedeniyle AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından güvenlik tedbiri alındı.
Kazaya ilişkin başlatılan inceleme deavm ediyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)