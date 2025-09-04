Asit yüklü tanker devrildi: Faciadan dönüldü

Asit yüklü tanker devrildi: Faciadan dönüldü
Yayınlanma:
Kütahya’nın Emet ilçesinde asit yüklü tanker devrildi. Kaza sonucu tanker şoförü yaralandı.

Tavşanlı- Emet karayolu Günlüce köyü yakınlarında, akşam saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre İbrahim B. idaresindeki 06 DPM 85 plakalı asit yüklü tanker, şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarparak devrildi.

kutahyada-devrilen-asit-yuklu-tankerini-896373-266291.jpg

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, sıkıştığı yerden kurtarılırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Bölgede asit yükü nedeniyle AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından güvenlik tedbiri alındı.

Kazaya ilişkin başlatılan inceleme deavm ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Türkiye
Hapis cezası kesinleşince "Ben kadın oldum" dedi: Pala bıyıklı Sven, kadın cezaevine girecek
Hapis cezası kesinleşince "Ben kadın oldum" dedi: Pala bıyıklı Sven, kadın cezaevine girecek
Sarı Mikrofon'un sahibi tutuklandı!
Sarı Mikrofon'un sahibi tutuklandı!