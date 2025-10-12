Aşırı hız ölüm getirdi! Feci kaza saniye saniye kamerada

Kaza, İkiçeşmelik Mahallesi'nde sabah saat 07.00 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Kara'nın kullandığı 35 AG 1713 plakalı otomobil, Kuşadası'ndan Aydın istikametine seyrederken, yolun sağ tarafında park halinde bulunan 16 BPV 167 plakalı nakliye kamyonetine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar oluştu.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde bulunan ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Hüseyin Kara ile araçtaki diğer yolcular Mehmet Yetim, Mehmet Temiz ve Evren Ege Çevirgen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI

Kaza anı, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin süratli bir şekilde seyir halindeyken park halindeki kamyonete çarpma anının yer aldığı belirtildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden şahsın kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.