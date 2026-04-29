Aşiretten 21 kural: Kilolarca altın devri bitti

Şırnak’ın Goyan aşireti, gençlerin evlenmesini kolaylaştırmak için düğün masraflarına 21 maddelik bir kısıtlama getirdi. Geline takılacak altını 70 gramla, konvoyu 5 araçla sınırlayan aşiret; kuaförden orkestraya kadar her kalem için tavan fiyat belirledi. Kurallara uymayanların düğününe katılım sağlanmayacak, yeni dönem resmen başladı.

Şırnak'ta binlerce mensubu bulunan Goyan aşireti, düğünlerdeki geleneksel uygulamaları ve harcama kalemlerini yeniden düzenledi. Aşiret yönetimi, gençlerin evlilik sürecini kolaylaştırmak adına takılacak altından hediyelere kadar 21 ayrı konuda kısıtlama getirdiğini duyurdu. Yeni kurallar, düğün organizasyonlarının süresinden harcanacak limitlere kadar detaylı kalemleri kapsıyor.

Yeni kurallara göre, düğünlerde geline takılacak altın miktarı en fazla 70 gram ile sınırlandırıldı. Takı ve hediyeleşme süreçlerine getirilen diğer kurallar ise şöyle sıralandı:

  • Söz merasiminde sadece geline yüzük takılacak.
  • Söz kesimlerinde tepsiye bahşiş atılmayacak.
  • Geline telefon ya da fazla yüzük götürülmeyecek.
  • Damat başına giden davetliler en az 500 lira götürecek.

MALİYETLERE VE ORGANİZASYONLARA KESİN LİMİT

Aşiret tarafından alınan kararlar, düğün organizasyonundaki hizmet bedellerine de tavan fiyat uygulaması getirdi. Bu kapsamda kuaför ücreti en fazla 5 bin, orkestra 40 bin, kameraman ekibi ise 30 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca kız isteme ve nişan merasimlerinde sahne organizasyonu yapılması yasaklanırken; belde ve köy dışına kuaföre ya da dış çekime gidilmeyeceği karara bağlandı.

Aşiret düğününde gelin ve damada paradan yelek giydirdilerAşiret düğününde gelin ve damada paradan yelek giydirdiler

SÖZ, NİŞAN VE DÜĞÜN SÜRELERİ KISALDI

Merasimlerin süresine ve katılım şekline de düzenleme getiren aşiret yönetimi, söz ve nişanın aynı gün yapılmasını, düğünlerin ise 1 gün ile sınırlı tutulmasını kararlaştırdı. Gelin alma konvoylarına ilişkin getirilen kısıtlamaya göre; köy, belde ve ilçe dışına gelin almaya giden konvoylarda araç sayısı 5’i geçemeyecek.

YEREL ESNAF ŞARTI VE KATILIM YAPTIRIMI

Alınan kararlarda yerel ekonomiye dikkat çekilerek, gelinlik veya nişan elbisesinin dışarıdan getirilmemesi ve yerel esnaftan alınması şartı koşuldu. Goyan aşireti yönetimi, bu 21 kurala uymayanların düğünlerine aşiret mensupları tarafından katılım sağlanmayacağını bildirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Türkiye
Edirne’de oteller tamamen doldu: Akın akın geliyorlar
Edirne’de oteller tamamen doldu: Akın akın geliyorlar
Gezmek için gittiği şelale sonu oldu! Başına kaya parçası düştü!
Gezmek için gittiği şelale sonu oldu! Başına kaya parçası düştü!
Üniversiteli kadınların fotoğraflarını çalıp 'oylama' konusu yapmıştı: 8,5 yıl hapsi isteniyor!
Üniversiteli kadınların fotoğraflarını çalıp 'oylama' konusu yapmıştı: 8,5 yıl hapsi isteniyor!