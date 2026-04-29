Aşiretten 21 kural: Kilolarca altın devri bitti

Şırnak'ta binlerce mensubu bulunan Goyan aşireti, düğünlerdeki geleneksel uygulamaları ve harcama kalemlerini yeniden düzenledi. Aşiret yönetimi, gençlerin evlilik sürecini kolaylaştırmak adına takılacak altından hediyelere kadar 21 ayrı konuda kısıtlama getirdiğini duyurdu. Yeni kurallar, düğün organizasyonlarının süresinden harcanacak limitlere kadar detaylı kalemleri kapsıyor.

Yeni kurallara göre, düğünlerde geline takılacak altın miktarı en fazla 70 gram ile sınırlandırıldı. Takı ve hediyeleşme süreçlerine getirilen diğer kurallar ise şöyle sıralandı:

Söz merasiminde sadece geline yüzük takılacak.

Söz kesimlerinde tepsiye bahşiş atılmayacak.

Geline telefon ya da fazla yüzük götürülmeyecek.

Damat başına giden davetliler en az 500 lira götürecek.

MALİYETLERE VE ORGANİZASYONLARA KESİN LİMİT

Aşiret tarafından alınan kararlar, düğün organizasyonundaki hizmet bedellerine de tavan fiyat uygulaması getirdi. Bu kapsamda kuaför ücreti en fazla 5 bin, orkestra 40 bin, kameraman ekibi ise 30 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca kız isteme ve nişan merasimlerinde sahne organizasyonu yapılması yasaklanırken; belde ve köy dışına kuaföre ya da dış çekime gidilmeyeceği karara bağlandı.

Aşiret düğününde gelin ve damada paradan yelek giydirdiler

SÖZ, NİŞAN VE DÜĞÜN SÜRELERİ KISALDI

Merasimlerin süresine ve katılım şekline de düzenleme getiren aşiret yönetimi, söz ve nişanın aynı gün yapılmasını, düğünlerin ise 1 gün ile sınırlı tutulmasını kararlaştırdı. Gelin alma konvoylarına ilişkin getirilen kısıtlamaya göre; köy, belde ve ilçe dışına gelin almaya giden konvoylarda araç sayısı 5’i geçemeyecek.

YEREL ESNAF ŞARTI VE KATILIM YAPTIRIMI

Alınan kararlarda yerel ekonomiye dikkat çekilerek, gelinlik veya nişan elbisesinin dışarıdan getirilmemesi ve yerel esnaftan alınması şartı koşuldu. Goyan aşireti yönetimi, bu 21 kurala uymayanların düğünlerine aşiret mensupları tarafından katılım sağlanmayacağını bildirdi.