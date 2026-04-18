Asılsız okul saldırısı paylaşımına tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin sosyal medya üzerinden asılsız paylaşımlar yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sanal medya platformlarında yürüttüğü incelemeler kapsamında, H.E. isimli şahsın söz konusu okul saldırısıyla ilgili gerçeğe aykırı paylaşımlar yaptığı belirlendi. Şüpheli hakkında yapılan araştırmalarda, şahsın daha önceden de suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNCE TUTUKLANDI

Emniyet güçleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyon sonucunda H.E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifade ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet yetkilileri, sanal medya platformlarında kamu düzenini olumsuz etkileyebilecek düzeyde dezenformasyon ve manipülasyon içerikli paylaşım yapan kişilere yönelik tespit ve operasyon çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi. (DHA)