Hatay fırtınaya teslim!

Hatay fırtınaya teslim!
Yayınlanma:
Hatay'da gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli fırtına, İskenderun ve Arsuz başta olmak üzere birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle 7 tekne alabora olurken, uçan çatılar ve devrilen ağaçlar kent genelinde maddi hasara yol açtı. Öte yandan Yayladağı ilçesinde etkili olan yoğun sis ise görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde gece saatlerinde başlayarak giderek şiddetini artıran fırtına, bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle tekneler battı, ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

360d8bc1-a318-4758-afcd-9193a8bdfe6d.jpg

İskenderun ve Arsuz'da gece boyu etkili olan fırtına, günlük yaşamda ciddi aksamalara yol açtı. İskenderun Balıkçı Barınağı'nda demirli bulunan 7 tekne fırtınanın şiddetine dayanamayarak alabora oldu. Her iki ilçede de birçok ev ve iş yerinin çatısı uçarken, rüzgarın etkisiyle ağaçlar söküldü, reklam panoları devrildi ve elektrik tellerinde kopmalar yaşandı.

SEYİR HALİNDEKİ MOTOSİKLETİN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Fırtına esnasında İskenderun Ziraat Parkı mevkisinde tehlikeli bir kaza atlatıldı. Seyir halindeki bir motosikletin üzerine fırtına nedeniyle ağaç devrildi.

7566b681-e459-4005-8bf0-71dff9f01dcb.jpg

Fırtınanın etki alanı İskenderun ve Arsuz ile sınırlı kalmadı. Dörtyol ve Payas ilçelerinde de etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatılarında hasar oluştuğu bildirildi.

Olayların ardından bölgedeki belediye ekipleri hızla harekete geçerek devrilen ağaçları ve uçan çatı parçalarını yollardan kaldırmak için temizlik çalışmalarına başladı.

YAYLADAĞI'NDA YOĞUN SİS ETKİLİ

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ise fırtına yerine yoğun sis hakimdi. Etkili olan sis tabakası nedeniyle ilçede görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü öğrenildi.

26a5d7c3-a596-4fb7-b76a-8379dea6fbf6.jpg

Sürücüler trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

