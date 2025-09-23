Asansör boşluğunda can pazarı

Asansör boşluğunda can pazarı
Yayınlanma:
Trabzon'da bir işçi bakımını yaptığı asansörün boşluğuna düştü. Ekipler hızla kurtarma çalışmalarına başlarken asansör boşluğunda can pazarı hastanede sona erdi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde bir binanın asansör bakımını yapan işçilerden M.A, bakım sırasında dengesini kaybetti.

Kontrolünü sağlayamayan M.A. bir anda asansör boşluğuna düştü. Olay yerine sevk edilen ekipler hızla kurtarma çalışmalarına başladı.

ASANSÖR BOŞLUĞUNDA CAN PAZARI

İlçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde bir binanın asansör bakımını yapan işçilerden M.A, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 2 metre yüksekten asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

asansor-boslugunda-can-pazari-2.jpg

Ekipler tarafından yoğun uğraşlarının sonucunda bulunduğu yerden çıkarılan M.A'ya önce olay yerinde müdahale edildi. M.A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Türkiye
Antalya'da bir işçi 5 metrelik çukura düştü!
Antalya'da bir işçi 5 metrelik çukura düştü!
Son dakika | Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı! Soğuk Savaş soruşturması
Son dakika | Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı! Soğuk Savaş soruşturması
Engelli çocukların kötü muamele gördüğü kreşin fiyatı dudak uçuklattı
Engelli çocukların kötü muamele gördüğü kreşin fiyatı dudak uçuklattı