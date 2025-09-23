Asansör boşluğunda can pazarı
Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde bir binanın asansör bakımını yapan işçilerden M.A, bakım sırasında dengesini kaybetti.
Kontrolünü sağlayamayan M.A. bir anda asansör boşluğuna düştü. Olay yerine sevk edilen ekipler hızla kurtarma çalışmalarına başladı.
İlçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde bir binanın asansör bakımını yapan işçilerden M.A, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 2 metre yüksekten asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından yoğun uğraşlarının sonucunda bulunduğu yerden çıkarılan M.A'ya önce olay yerinde müdahale edildi. M.A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.