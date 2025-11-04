Artvin'de büyük panik: Gürültünün nedeni belli oldu! Öğrenciler tahliye edildi

Artvin'de büyük panik: Gürültünün nedeni belli oldu! Öğrenciler tahliye edildi
Yayınlanma:
Artvin'de yamaçtan kopan kaya kütleleri, Çoruh Nehri’ne yuvarlandı. Ekipler önlem alıp inceleme başlatırken, yamacın üst bölümündeki 600 öğrencinin bulunduğu lise tedbir amaçlı tahliye edildi.

Artvin Yeni Mahallesi’de, Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki dik yamaçtan kopan kaya parçaları, büyük bir gürültüyle Çoruh Nehri’ne yuvarlandı. Sesi duyan öğrenciler kısa süreli panik yaşarken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, yamaçta oluşan hasarı ve riskleri dronla görüntüledi.

yamactan-kopan-kayalar-coruha-yuvarland-998553-296251.jpg

600 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ

Artvin Valisi Turan Ergün de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Ergün, "İlk önce patlama mı nedir anlaşılmamış. Onun üzerine de öğrencilerimizi evlerine göndermişler. Okulla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. AFAD İl Müdürlüğümüz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile beraber dronla bölgeyi görüntüledi. Okulumuz ve çevresine ayrıntılı bakılıyor, inceleniyor. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor” dedi.yamactan-kopan-kayalar-coruha-yuvarland-998554-296251.jpg

Vali Ergün, yaşanan panik nedeniyle okulda bugün eğitime ara verildiğini ifade etti.

Kaynak:AA, DHA

