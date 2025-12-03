Artvin'de bulundu hemen incelemeye alındı! "İlk kez böyle bir şey gördüm"

Yayınlanma:
Artvin'de yırtıcı dişlere sahip 55 santimetre boyunda bir hayvan iskeleti bulundu. İskelet, türünün belirlenmesi için incelemeye alındı.

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Alanbaşı köyünün eski muhtarı Yavuz Turan, ahırındaki malzemelerin üzerini örttüğü naylonların arasında şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı.

Turan, yırtıcı dişlere sahip, 55 santimetre boyunda bir hayvan iskeleti buldu.

İskeletin hangi hayvana ait olduğunu ayırt edemeyince durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile DKMP görevlilerine aktardı.

Gelen ekipler, iskeleti koruma altına aldı. Yapılacak inceleme ile iskeletin hangi tür hayvana ait olduğu tespit edileceği belirtildi.

"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

İskeleti bulan Yavuz Turan, bu durumun kendisini tedirgin ettiğini belirterek, "Ahırdaki naylonları kontrol etmek istemiştim. Arasını açınca kemikleri gördüm. Ne olduğunu anlayamadım. İlk kez böyle bir şey gördüm; tedirgin oldum ve hemen yetkililere haber verdim" ifadelerini kullandı.

