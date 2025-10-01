Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına ceza yağdı!

Yayınlanma:
Arnavutköy'de ağır tonajlı hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimlerde 47 kamyona 871 bin 208 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimlerde 47 ağır tonajlı yük taşıyan kamyona toplamda 871 bin 208 lira idari para cezası kesildi.

Arnavutköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yük taşıyan araçlara yönelik denetim yaptı.

47 ARAÇ KURAL İHLALİ YAPTI

Denetimlerde 47 ağır tonajlı araçta farklı kural ihlalleri tespit edildi.istanbul-arnavutkoyde-hafriyat-kamyonl-941654-279623.jpg Araç sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden toplam 871 bin 208 lira idari para cezası uygulandı.

2918 SAYILI KANUN NEDİR?

2918 sayılı kanun Türkiye Cumhuriyeti'nin karayollarındaki trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak amacı ile oluşturulan 'Karayolları Trafik Kanunu' olarak ifade ediliyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

