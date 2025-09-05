Arnavutköy'de feci kaza: Art arda çarptılar

Kaza, 3 Eylül'de saat 14.30 sıralarında Deliklikaya Mahallesi, Hadımköy-Ömerli Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerinde ilerleyen 2 motosiklet, U dönüşü yapmak için yavaşlayan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 sürücüye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.