Arnavutköy'de feci kaza: Art arda çarptılar
Yayınlanma:
Arnavurköy'de aynı yönde seyir halinde olan 2 motosiklet, U dönüşü yapmak isteyen otomobile art arda çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüleri hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Sitemizi Haberler'de takip edin
Kaza, 3 Eylül'de saat 14.30 sıralarında Deliklikaya Mahallesi, Hadımköy-Ömerli Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, cadde üzerinde ilerleyen 2 motosiklet, U dönüşü yapmak için yavaşlayan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 sürücüye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)