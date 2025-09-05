Arnavutköy'de feci kaza: Art arda çarptılar

Yayınlanma:
Arnavurköy'de aynı yönde seyir halinde olan 2 motosiklet, U dönüşü yapmak isteyen otomobile art arda çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüleri hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 3 Eylül'de saat 14.30 sıralarında Deliklikaya Mahallesi, Hadımköy-Ömerli Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerinde ilerleyen 2 motosiklet, U dönüşü yapmak için yavaşlayan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 sürücüye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
Türkiye
Şanlıurfa'da otobüs şoförünü bıçaklamıştı: Antalya'da yakalandı
Şanlıurfa'da otobüs şoförünü bıçaklamıştı: Antalya'da yakalandı
Çocuklarının gözü önünde öldürüldü! Müesser'in katili hakkında uzaklaştırma kararı varmış
Çocuklarının gözü önünde öldürüldü! Müesser'in katili hakkında uzaklaştırma kararı varmış