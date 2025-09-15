Arkadaşını kurtarmak isterken can verdi: Gelibolu’da acı ölüm

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde talihsiz bir olay meydana geldi.

Balık tutan İsmail Gülbay, dengesini kaybedip denize düşen arkadaşı Sebahattin Ağrıbağ’ını kurtarmak isterken boğuldu.

DENGESİNİ KAYBEDİP SUYA DÜŞTÜ

Saat 21.15 sıralarında Gelibolu ilçesi Fener Altı mevkisinde meydana gelen acı olayda edinilen bilgiye göre, İsmail Gülbay ile arkadaşı Sebahattin Ağrıbağ, balık tutmak için Fener Altı mevkisinde bulunan kayalıklara gitti.

İki arkadaş burada balık tutarken, Sebahattin Ağrıbağ dengesini kaybederek suya düştü.

ARKADAŞINA YARDIM ETMEK İSTERKEN SUYA DÜŞTÜ

Arkadaşının düştüğünü gören İsmail Gülbay, yaptığı hamle ile kurtarmak isterken o da denize düştü.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ağrıbağ'ını kıyıya çıkartırken Gülbay’a ulaşılamadı.

KIYIYA YAKIN YERDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Denizde arama çalışmaları sürerken kıyıya yakın yerde Gülbay’ın bedeni görüldü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gülbay'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ağrıbağ, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Gülbay'ın cenazesi de yapılan inceleme sonrasında hastane morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.