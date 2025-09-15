Arkadaşını kurtarmak isterken can verdi: Gelibolu’da acı ölüm

Arkadaşını kurtarmak isterken can verdi: Gelibolu’da acı ölüm
Çanakkale'de İsmail Gülbay, balık tutarken suya düşen arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu. Arkadaşı ise hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde talihsiz bir olay meydana geldi.

Balık tutan İsmail Gülbay, dengesini kaybedip denize düşen arkadaşı Sebahattin Ağrıbağ’ını kurtarmak isterken boğuldu.

canakkalede-balik-tutarken-denize-dusen-913511-271410-001.jpg

DENGESİNİ KAYBEDİP SUYA DÜŞTÜ

Saat 21.15 sıralarında Gelibolu ilçesi Fener Altı mevkisinde meydana gelen acı olayda edinilen bilgiye göre, İsmail Gülbay ile arkadaşı Sebahattin Ağrıbağ, balık tutmak için Fener Altı mevkisinde bulunan kayalıklara gitti.

İki arkadaş burada balık tutarken, Sebahattin Ağrıbağ dengesini kaybederek suya düştü.

canakkalede-balik-tutarken-denize-dusen-913510-271410-001.jpg

ARKADAŞINA YARDIM ETMEK İSTERKEN SUYA DÜŞTÜ

Arkadaşının düştüğünü gören İsmail Gülbay, yaptığı hamle ile kurtarmak isterken o da denize düştü.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Tatilde acı son: Macar turist gece girdiği denizde boğulduTatilde acı son: Macar turist gece girdiği denizde boğuldu

İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ağrıbağ'ını kıyıya çıkartırken Gülbay’a ulaşılamadı.

canakkalede-balik-tutarken-denize-dusen-913512-271410-001.jpg

KIYIYA YAKIN YERDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Denizde arama çalışmaları sürerken kıyıya yakın yerde Gülbay’ın bedeni görüldü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gülbay'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Serinlemek isteyen çocuk Fırat Nehri'nde boğulduSerinlemek isteyen çocuk Fırat Nehri'nde boğuldu

Ağrıbağ, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Gülbay'ın cenazesi de yapılan inceleme sonrasında hastane morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

