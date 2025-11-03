Arkadaşını bıçakla öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde 3 Ocak’ta Emirefendi Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde yaşanan olayda Efe Demir, tartıştığı arkadaşı Özcan Kocatepe’yi (20) göğsünden bıçakladı.

Antalya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

BIÇAKLADIKTAN SONRA KAÇTI

Demir, arkadaşını bıçakladıktan sonra çevredekilerle birlikte yardım etmeye çalıştı, ardından da kaçtı. Ağır yaralanan Kocatepe, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özcan Kocatepe, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kaçan Efe Demir’i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir, tutuklandı.

MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada Demir, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa ayrıca olay sırasında mağdurun babası Hasan Kocatepe’yi silahla tehdit ettiği gerekçesiyle de 2 yıl 6 ay hapis cezası da verildi.