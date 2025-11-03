Arkadaşını bıçakla öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Yayınlanma:
Samsun’da tartıştığı arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Efe Demir’e (20) ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Samsun’un Bafra ilçesinde 3 Ocak’ta Emirefendi Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde yaşanan olayda Efe Demir, tartıştığı arkadaşı Özcan Kocatepe’yi (20) göğsünden bıçakladı.

Antalya'da bıçaklı kavga: 1 yaralıAntalya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

BIÇAKLADIKTAN SONRA KAÇTI

Demir, arkadaşını bıçakladıktan sonra çevredekilerle birlikte yardım etmeye çalıştı, ardından da kaçtı. Ağır yaralanan Kocatepe, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özcan Kocatepe, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kaçan Efe Demir’i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir, tutuklandı.

MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada Demir, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa ayrıca olay sırasında mağdurun babası Hasan Kocatepe’yi silahla tehdit ettiği gerekçesiyle de 2 yıl 6 ay hapis cezası da verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Türkiye
Otomobil iş yerine daldı! Kaldırımdaki yaya ezilmekten kıl payı kurtuldu
Otomobil iş yerine daldı! Kaldırımdaki yaya ezilmekten kıl payı kurtuldu
Yasa dışı geliri yasal pos cihazı ile akladılar
Yasa dışı geliri yasal pos cihazı ile akladılar
Antalya'da apartman dairesinde patlama! 1 yaralı
Antalya'da apartman dairesinde patlama! 1 yaralı