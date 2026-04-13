Arkadaş tavsiyesiyle 5 dönümlük serada başladı: Bölgedeki illerden gelip götürüyorlar

Beşiktaş, 21 yıl önce kendi ihtiyacını karşılamak üzere 5 dönümlük serada domates, biber ve salatalık fidesi üretimine başladı. Zamanla artan talep doğrultusunda kapasitesini büyüten Beşiktaş, kademeli yatırımlarla serasını 18,5 dönüme çıkardı.

Yıllık 4 milyon fide üretim kapasitesine ulaşarak Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere birçok bölgenin ihtiyacını karşılayan üretici, ata tohumundan hibrit çeşitlere kadar geniş bir ürün yelpazesinde üretim yapıyor.

Zorlu kış şartlarına rağmen modern sera sistemleriyle üretimini sürdüren Beşiktaş, kaliteli ve sağlıklı fide üretimiyle bölge çiftçisinin önemli tedarikçileri arasında yer alıyor.

"BÖLGEDEKİ İLLERİMİZİN TAMAMI GELİP BURADAN FİDE GÖTÜRÜYOR"

Üretici Refik Beşiktaş, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinin fide ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

2005 yılında arkadaş tavsiyesiyle 5 dönüm serayla başladıkları fide üretimini talepler doğrultusunda kademe kademe artırdığını anlatan Beşiktaş, "Amatörlükten profesyonelliğe geçtik. Şu anda 18,5 dönüme çıkardığımız üretim alanımızda 4 milyon fide üretiyoruz. Bölgemizin ihtiyaçlarını biliyoruz. Talepler doğrultusunda ürettiğimiz fidelerle bölgenin ihtiyacını karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, kış şartlarında üretim yaptıkları için fidelerinin çok tercih edildiğini belirterek, "Kış şartlarında üretim yapmamız sayesinde hastalık taşıyıcı unsurlar, böcekler ve toprak kaynaklı hastalık riski oldukça düşüktür. Bugüne kadar fidelerimizle ilgili herhangi bir şikayet almadık ve yoğun bir talep gördük. Tarım Müdürlüğümüzün desteği üretimimize katkı sağladı." diye konuştu.

"ERZİNCAN'IN EN ÖNEMLİ YATIRIMLARINDAN BİRİNİN SERACILIK OLMASI GEREKİYOR"

Kışın hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle serayı ısıtmakta zorlandıklarını anlatan Beşiktaş, bir sıkıntı yaşanmaması için büyük emeklerle üretim yaptıklarını dile getirdi.

Fiyatları makul seviyede tutarak çiftçiye de destek olmaya çalıştıklarını aktaran Beşiktaş, şunları kaydetti: