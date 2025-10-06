Arıyla sıfır temaslı bal ürettiler! 40 yıllık arıcı bile anlamadı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine ilişkin 3 Ekim 2025 tarihli yeni taklit ve tağşiş listesini kamuoyuna duyurdu. Et, zeytinyağı, bal ve pekmez başta olmak üzere çok sayıda gıda ürününün vatandaşın sağlığını tehdit ettiği ortaya çıkarken gıda teröristlerinin yaptığı hileler tek tek açıklandı.

Ankara, İstanbul, Erzincan ve Şanlıurfa’da süzme çiçek balı olarak satılan ürünlerin içeriği taklit ve tağşiş listesinde öne çıktı. Şifa kaynağı olarak bilinen arıcılık ürünlerinde yapılan hileler dikkat çekerken laboratuvara girmeden anlaşılamayan bal şaşkına çevirdi.

ARIYLA SIFIR TEMASLI BAL ÜRETTİLER!

Ekol TV muhabiri Ezgi İzgi, bakanlığın resmi sitesinde yayınladığı listesindeki ürünlerle ilgili ayrıntıları Gıda Denetleme Uzmanı Nurten Sırma'ya sordu.

Sırma şu ifadeleri kullandı:

"Tek tırnakla hayvan etinin karıştırıldığı Adana'da iki tane yer yakalandı. Adana kebaba kıyma yerine ucuz olsun diye kelle ya da kalp eti ekleyen de var; zeytinyağına pamuk ve ayçiçek yağı ekleyen de. Anlamak mümkün değil. Adana kebabının içine dananın kalbi veya o dönem ucuz olan sakatat karıştırıldığı ortaya çıktı. Et dediğimiz şey pahalı bir şey. Neresi güvenilirse oradan alışveriş yapın. Bazı bal ve zeytinyağı markaları da bakanlığın denetiminde sınıfta kaldı. Hiç arı ile karşılaşmamış bir bal düşünün."

40 YILLIK ARICI BİLE ANLAMADI