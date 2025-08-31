Arı yetiştiricileri 1 kilo balın fiyatını belirledi

İlkbaharda zengin floraya sahip yüksek kesimlerdeki yayla ve dağlara bırakılan kovanlar için bal sağım sezonu başladı. Tunceli'de 2 bin rakımın üstünde bulunan yaylarda bal sağım çalışmaları devam ediyor. Arıcılar, bal hasadında körük dumanı eşliğinde toplanan peteklerin önce sırlarını alıyor. Daha sonra petek sağım makinesine konulan bal, burada süzüldükten sonra kavanozlara konuluyor.

"İYİ BİR SEZON OLDU"

2023 ve 2024 yıllarına göre daha iyi bir sezon geçirdiklerini ifade eden Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Doğan, şöyle konuştu:

"Arıcılık açısından istediğimiz tam olarak olmasa da iyi bir sezon oldu. Yani son 2 yılda arıcı emeğin karşılığını bulamazken bu yıl emeğin karşılığını buldu. Ama tabii küresel iklim değişikliğine bağlı aslında o iklimin yaşattığını da hep beraber gördük. Haziran temmuzda havaların eksiye düştüğünü gördük. Buna rağmen iyi bir sezon oldu diyebiliriz."

BELİRLENEN FİYATI AÇIKLADI

Kazım Doğan, bal fiyatlarını belirlenmesi için önce üreticinin toplanıp maliyet belirlediğini ifade ederek, şöyle dedi:

"1 kilo balın üreticiye maliyeti 355 TL’nin altına düşmedi. Sadece maliyeti bütün emeği koyduğunda. Bunun üzerine arıcının da bu mesleği sürdürebilmesi için 800 TL gibi genel bir fiyat belirledik. Bunun da toplam kişinin sigortası ve benzeri bu işten geçinildiği düşünüldüğünde aslında bal fiyatları olabildiğine uygun. Böyle taklidin fazla olduğu bir yerde ve insanların alım gücünün olmadığı bir yerde bu fiyatlar insanlara hakikaten yüksek gelebilir. Ama gerçek bir balın maliyeti de bu durumun altında olamaz."

"TEŞHİR EDİLEN MARKALARDAN UZAK DURULMALI"

Güvenli ve sağlıklı balın kooperatifler ve birliklerden alınması gerektiğini belirten Doğan, şu ifadeleri kullandı: