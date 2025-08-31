Arı yetiştiricileri 1 kilo balın fiyatını belirledi

Arı yetiştiricileri 1 kilo balın fiyatını belirledi
Yayınlanma:
Bal sağım sezonunun başlamasıyla birlikte arı yetiştiricilerinden açıklama geldi. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Doğan, 1 kilogram balın satış fiyatını belirlediklerini duyurdu.

İlkbaharda zengin floraya sahip yüksek kesimlerdeki yayla ve dağlara bırakılan kovanlar için bal sağım sezonu başladı. Tunceli'de 2 bin rakımın üstünde bulunan yaylarda bal sağım çalışmaları devam ediyor. Arıcılar, bal hasadında körük dumanı eşliğinde toplanan peteklerin önce sırlarını alıyor. Daha sonra petek sağım makinesine konulan bal, burada süzüldükten sonra kavanozlara konuluyor.

"İYİ BİR SEZON OLDU"

2023 ve 2024 yıllarına göre daha iyi bir sezon geçirdiklerini ifade eden Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Doğan, şöyle konuştu:

"Arıcılık açısından istediğimiz tam olarak olmasa da iyi bir sezon oldu. Yani son 2 yılda arıcı emeğin karşılığını bulamazken bu yıl emeğin karşılığını buldu. Ama tabii küresel iklim değişikliğine bağlı aslında o iklimin yaşattığını da hep beraber gördük. Haziran temmuzda havaların eksiye düştüğünü gördük. Buna rağmen iyi bir sezon oldu diyebiliriz."

ari-yetistiricileri-1-kilo-balin-fiyatini-belirledi.jpg

BELİRLENEN FİYATI AÇIKLADI

Kazım Doğan, bal fiyatlarını belirlenmesi için önce üreticinin toplanıp maliyet belirlediğini ifade ederek, şöyle dedi:

"1 kilo balın üreticiye maliyeti 355 TL’nin altına düşmedi. Sadece maliyeti bütün emeği koyduğunda. Bunun üzerine arıcının da bu mesleği sürdürebilmesi için 800 TL gibi genel bir fiyat belirledik. Bunun da toplam kişinin sigortası ve benzeri bu işten geçinildiği düşünüldüğünde aslında bal fiyatları olabildiğine uygun. Böyle taklidin fazla olduğu bir yerde ve insanların alım gücünün olmadığı bir yerde bu fiyatlar insanlara hakikaten yüksek gelebilir. Ama gerçek bir balın maliyeti de bu durumun altında olamaz."

"TEŞHİR EDİLEN MARKALARDAN UZAK DURULMALI"

Güvenli ve sağlıklı balın kooperatifler ve birliklerden alınması gerektiğini belirten Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Üreticinin malını alıp bütün içerik analizlerini yaptıktan sonra direkt birliğimiz ya da birkaç kooperatifimiz eliyle pazara sunuyoruz. İnsanların güven duyabileceği yerler buralar olmalı. Teşhir edilen markalardan uzak durmaları, etiketsiz ürünlere bir soru işareti koymaları gerekir. Ya üreticiden direkt almaları ya da bunların örgütlü yapısı kooperatifler ya da birliklerden almaları gerekmekte."

Kaynak:ANKA

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
70 yaşındaki kiracılarını 500 TL'lik şofben için döverek öldüren çiftin evi kül oldu
70 yaşındaki kiracılarını 500 TL'lik şofben için döverek öldüren çiftin evi kül oldu
Özgür Özel'den Sinop mitingine çağrı: Adalet sağlanana kadar meydanlardayız
Adalet sağlanana kadar meydanlardayız
Bursa'da 42 yıldır hizmet veren Çınarlı Göleti tehlikede! Balıklar can çekişiyor
Bursa'da 42 yıldır hizmet veren Çınarlı Göleti tehlikede! Balıklar can çekişiyor