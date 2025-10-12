Araştırma sonucu ortaya çıktı: Evlilik uykuya dalmayı iki kat kolaylaştırıyor

İstanbul'da gerçekleştirilen kapsamlı bir "Uyku Araştırması", şehirde yaşayan bireylerin uyku alışkanlıkları ve sorunlarına dair önemli veriler ortaya koydu. Farklı sosyoekonomik düzeylerden ve 25-65 yaş aralığından 500 kişinin katılımıyla yapılan çalışma, uyku problemlerinin yaygınlığını gözler önüne serdi. Araştırma, uykuya dalma güçlüğü, uykuyu sürdürme ve erken uyanma gibi sorunların altında yatan faktörleri inceledi.

ARAŞTIRMANIN DİKKAT ÇEKEN BULGULARI

Çalışmanın sonuçlarına göre, katılımcıların yarısından fazlası (%57.7) uykuya dalmakta zorluk çektiğini ifade etti. Her beş kişiden biri (%19.7) ise bu sorunu "sıklıkla" yaşadığını belirtti. Araştırmada öne çıkan diğer önemli bulgular ise şöyle:

Cinsiyet Farkı: Kadınların uykuya dalmakta güçlük çekme riskinin erkeklere oranla 2 kat daha fazla olduğu tespit edildi.

"UYKU BOZUKLUĞU TEK BİR PROBLEM DEĞİL"

Psikiyatri Uzmanı Dr. Melis Dağtekin, araştırmanın hastanenin "Psikogündem" projesi kapsamında yürütüldüğünü belirtti. Dağtekin, uyku probleminin tek bir başlık altında ele alınmaması gerektiğini vurgulayarak, "Uykuya dalmakta ve uykuyu sürdürmekte güçlük olabilir, aynı zamanda planlanandan erken uyanmak gibi bir uyku sorunumuz olabilir. O yüzden asla tek bir problem değil" dedi.

EVLİLİK VE RUHSAL DURUMUN UYKU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Dr. Dağtekin, evli bireylerin daha kolay uykuya dalmasını, sağlıklı birlikteliklerin getirdiği huzur ve güven duygusuna bağladı. "Birlikteliklerde kurulan sağlıklı bağların huzur vermesi, 'aşk hormonu' olarak bilinen oksitosin hormonunu artırması, bunlarla birlikte güven duygusunun oluşması, uykuya dalmayı, sürdürmeyi ve daha kaliteli bir uyku alışkanlığı edinmeyi kolaylaştırıyor" şeklinde konuştu. Buna karşılık, ruhsal problemleri olanların uyku sorunları yaşama riskinin belirgin şekilde daha yüksek olduğunu da ekledi.

PROFESYONEL DESTEK VE ALTTA YATAN NEDENLERİN ÖNEMİ

Uyku sorunlarının hayat kalitesini, bilişsel seviyeyi ve sosyal ilişkileri doğrudan etkilediğini belirten Dağtekin, bu problemlerin bazen gizli bir depresyon, anksiyete bozukluğu, demir eksikliği veya tiroid rahatsızlıkları gibi başka hastalıkların belirtisi olabileceğini söyledi.[1] Bu nedenle, uyku sorunu yaşayanların profesyonel destek almasını şiddetle öneren Dağtekin, "Uyku EEG’si çektirip uyku probleminizin nerede olduğunu bulup buna göre tedavi olmak, sizin işlevselliğiniz ve hayat kaliteniz açısından çok doğru bir yerde olacaktır" dedi.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE BAŞARI ORANI

Tedavide başarı oranlarının oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Melis Dağtekin, tedavi yöntemlerinin sorunun şiddetine göre değiştiğini ifade etti. Hafif vakalarda düzenli spor gibi davranışsal tekniklerin önerildiğini, orta ve ağır düzeydeki problemlerde ise altta yatan nedenler araştırıldıktan sonra ilaç tedavisine geçilebildiğini belirtti. Dağtekin, altta yatan organik veya psikiyatrik bir rahatsızlık varsa, bunun da eş zamanlı olarak tedavi edilmesinin önemini vurguladı.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Araştırma, Haziran 2025'te "Kolayda Örneklem Yöntemi" ile İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleştirildi. 500 katılımcının %57.2'si kadın, %42.8'i erkekti. Katılımcıların %57.7'si evli olup, %60'ı üniversite ve üzeri eğitim düzeyine sahipti. Örneklemin büyük çoğunluğu 25-65 yaş aralığında olmakla birlikte, %17.7'si 65 yaş üzerindeydi.