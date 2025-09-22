Aracında kalbinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Aracında kalbinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Yayınlanma:
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nde görevli 58 yaşındaki ziraat teknikeri Ahmet Unurlu, kendi aracının içerisinde kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Unurlu'yu park halindeki aracında hareketsiz bir şekilde gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Ahmet Unurlu'nun kalbine aldığı bıçak darbesi sonucu yaşamını yitirdiğini tespit etti. Güvenlik güçleri tarafından olay yerinde ve araçta detaylı inceleme yapıldı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Ahmet Unurlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Unurlu'nun cenazesi, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Güvenlik güçlerinin, olayın fail ya da faillerinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için başlattığı geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

