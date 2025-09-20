Aracın çarptığı yavrsunun başından bir an olsun ayrılmadı

Amasya'da merkeze bağlı Kızılca köyünde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre yavru bir sahipsiz köpeğe henüz belirlenemeyen bir araç çarptı.

Yavru köpek, çarpışmanın şiddetiyle savrulurken, annesi yaralı yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadı.

BACAKLARI KIRILMIŞ

Saatlerce yavrusunun başından ayrılmayan anne köpeğin zaman zaman yavrusunu yaladığı görüldü.

İhbar üzerine gelen Amasya Belediyesi ekipleri tarafından tedavi altına alınan ve bacaklarının kırıldığı belirlenen köpek yavrusu, tedavisinin ardından annesinin yanına götürülecek.