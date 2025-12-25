Apartmanda can pazarı: 15 kişi ölümden kıl payı kurtuldu

Yayınlanma:
Van'ın Erciş ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Van'ın Erciş ilçesinde bulunan bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Mahalleliyi paniğe sürükleyen yangından 15 kişi kıl payı kurtuldu.

APARTMANDA CAN PAZARI

Saat 18.30 sıralarında Erciş ilçesinin Vanyolu Mahallesi'nde bulunan Zenginler Apartmanı'nda meydana geldi. Binanın 6’ncı katındaki dairedsında çıkan yangın, hızla yayıldı. Alevler diğer dairelere sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

vanda-apartmanda-yangin-15-kisi-dumand-1080178-320591.jpg

Sultanbeyli'de kaporta dükkanında yangın: Araçlar kül olduSultanbeyli'de kaporta dükkanında yangın: Araçlar kül oldu

15 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Polis, güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de binada mahsur kalanları tahliye etti. Alevlerin sıçradığı dairelerde oturan ve aralarında kadın, çocukların da bulunduğu 15 kişi dumandan etkilendi.

vanda-apartmanda-yangin-15-kisi-dumand-1080179-320591.jpg

Dumandan etkilenenler 112 Acil ekipleri tarafından ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

vanda-apartmanda-yangin-15-kisi-dumand-1080182-320591.jpg

Tedaviye alınan 15 kişinin sağlık durumlarının iyi oldukları öğrenildi. Binadaki yoğun dumanın tahliye edilmesi çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
AKOM bu kez saatini vererek açıkladı: Birden soğuyacak kar yağacak
Gram altın rekor kırmıştı: İslam Memiş'ten uyarı geldi
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
1 Ocak'ta başlıyor!
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? Meteoroloji aşama aşama yanıtladı
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Türkiye
Kadıköy'de asgari ücret eylemi: "Milyonların geleceği ipotek altına alındı"
Kadıköy'de asgari ücret eylemi: "Milyonların geleceği ipotek altına alındı"
Ototirm Panel Fabrikası'nda TİS eylemi: "Sonuna kadar direneceğiz"
Ototirm Panel Fabrikası'nda TİS eylemi: "Sonuna kadar direneceğiz"
Miras kavgası kardeş kanı akıtmıştı: Ağabeyin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
Miras kavgası kardeş kanı akıtmıştı: Ağabeyin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi