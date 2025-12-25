Apartmanda can pazarı: 15 kişi ölümden kıl payı kurtuldu

Van'ın Erciş ilçesinde bulunan bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Mahalleliyi paniğe sürükleyen yangından 15 kişi kıl payı kurtuldu.

APARTMANDA CAN PAZARI

Saat 18.30 sıralarında Erciş ilçesinin Vanyolu Mahallesi'nde bulunan Zenginler Apartmanı'nda meydana geldi. Binanın 6’ncı katındaki dairedsında çıkan yangın, hızla yayıldı. Alevler diğer dairelere sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

15 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Polis, güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de binada mahsur kalanları tahliye etti. Alevlerin sıçradığı dairelerde oturan ve aralarında kadın, çocukların da bulunduğu 15 kişi dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenenler 112 Acil ekipleri tarafından ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Tedaviye alınan 15 kişinin sağlık durumlarının iyi oldukları öğrenildi. Binadaki yoğun dumanın tahliye edilmesi çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.