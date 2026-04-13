Antalyaspor'un eski yöneticisinin evinde yangın! "Durup dururken nasıl yandığı ortaya çıkacaktır"

Antalyaspor'un eski yöneticilerinden iş insanı Erdal Atılgan'ın evinde yangın çıktı. Yangının ardından konuşan Atılgan, "O çatının durup dururken nasıl yandığı ortaya çıkacaktır" dedi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1962 Sokak’ta bulunan 7 katlı bir apartmanın son katındaki dubleks dairenin çatı bölümünde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevleri fark eden, Antalyaspor’un eski yöneticisi ve iş insanı Erdal Atılgan’ın kızı ile evde bulunanlar hızla dışarı çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Binada yaşayanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını başlattı.

Yangın haberini alır almaz olay yerine gelen Erdal Atılgan, ailesinin yanına giderek onları teselli etti. Alevler yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın sırasında evde bulunan Atılgan’ın kızının büyük korku yaşadığı gözlenirken, ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.

"O ÇATININ DURUP DURURKEN NASIL YANDIĞI ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Yangının ardından konuşan Erdal Atılgan, şu ifadeleri kullandı:

  • "Evde ailemle kahvaltı yaptık. Sonrasında kahve içtik ve evden ayrıldım. 45 dakika sonra eşim 'Çabuk gel ev yanıyor, yetiş' diye beni aradı. Son sürat bulunduğum yerden buraya geldim.
  • Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Çatı katında başlamış ve oradan aşağıya inmiş. Eve çıktım, baktım baya kötü durumdaydı. Önemli olan eşime, kızıma ve kayınvalideme bir şey olmaması. Onların sağlıkları yerinde çok şükür, bir şeyleri yok.
  • Maddi hasar var. Cana gelmesin önemli olan. Neden, nasıl çıktı, onun araştırılması lazım. Kimsenin günahını da almak istemiyorum ama bir sebep var. O çatının durup dururken nasıl yandığı ortaya çıkacaktır." (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

