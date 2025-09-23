Antalya'da yolcu midibüsleri birbirine girdi: Yaralılar var!

Antalya’nın Alanya ilçesinde tur midibüsü ile şehir içi yolcu midibüsünün çarpışması sonucu 2’si ağır 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Alanya-Antalya D400 kara yolunun Konaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 21 AHD 934 plakalı tur midibüsü, aynı yönde ilerleyen 07 ACU 586 plakalı şehir içi yolcu midibüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araçta da büyük çapta hasar meydana geldi.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde 15 kişinin yaralandığı, bunlardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirlendi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolunda trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.