Antalya'da otogarın dibinde orman yangını!

Yayınlanma:
Antalya'da orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Arslanbucak Mahallesi'ndeki otogar arkasında bulunan ormanda saat 11.30 sıralarında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

HELİKOPTERLE YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Karadan arazözler, orman işçileri ve gönüllüler, havadan da helikopterle yangına müdahale ediliyor.

Bölgede rüzgarın etkili olduğu ve alevlerin yayıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

