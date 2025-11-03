Antalya'da öldürüp başında poz vermişlerdi: Aslanın heykeli yapıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan driftwood (geri dönüşüm) sanatçısı Osman Dönmez, Manavgat'ta temmuz ayında hayvanat bahçesinden kaçan aslan Zeus'un öldürülmesinden etkilenerek, hikayesini heykelle yaşatmaya karar verdi.

Dönmez, doğadan topladığı ağaç parçalarını bu kez aslan Zeus için birleştirdi. Yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki heykelle ilgili Dönmez, "Herkes gibi ben de bu olaydan çok etkilendim. Aslan Zeus'un öldürülme hikayesi içimde bir duygu uyandırdı. Onu sanatımla, duygularımla ve doğadan topladığım parçalarla yeniden yaşatmak, ölümsüzleştirmek istedim" diye konuştu.

"DOĞANIN GÜCÜNÜ TEMSİL EDİYOR"

Heykelin yapım süreciyle ilgili konuşan Dönmez, "Bu işe her zaman duyguyla başlıyorum. İskeletini oluşturduktan sonra ilk olarak kafasını şekillendirdim ardından doğada bulduğum ağaç parçaları ile birleştirdim. Rüzgarın, yağmurun, doğanın izlerini taşıyan her bir parça esere bir anlam katıyor. Tamamlanınca Manavgat'a gönderip, sergilenmesini istiyorum" dedi.

Aslan figürünün kendisi için özel bir anlam taşıdığını dile getiren Osman Dönmez, "Aslan doğanın en güçlü hayvanlarından biri. Bu heykel hem emeği hem doğanın gücünü temsil ediyor. Ben de o gücü sanatla anlatmak istedim" ifadelerini kullandı.

"BELKİ HAYVANLARIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN BİR VESİLE OLUR"

Aslan Zeus'un öldürülmesiyle başlayan tartışmaların kendisini sanat aracılığıyla düşünmeye yönelttiğini söyleyen Dönmez, "Aslında hayvanın bir zararı yoktu. İnsanların onları anlaması gerekiyor. Hayvanat bahçelerine de karşıyım. Çünkü bu hayvanların doğal yaşamlarından koparılması bana göre doğru değil. Ben bu eserle sevgiyi tutsak ederek değil, serbest bırakarak göstermeyi istedim. Belki de bu heykel, hayvanların özgürlüğü için bir vesile olur" dedi.