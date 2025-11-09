Antalya’da korku dolu anlar! 30 metrelik falezlerden düştü

Antalya’da korku dolu anlar! 30 metrelik falezlerden düştü
Yayınlanma:
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, Bülent Güngör isimli vatandaş 30 metrelik falezlerden aşağı düştü. Güngör, ekiplerin yoğun çabaları sonucunda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı .

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde sabah erken saatlerde yaşanan olay, büyük bir paniğe yol açtı. Haşim İşcan Caddesi üzerinde, Karaalioğlu Parkı falezlerinden yaklaşık 30 metre aşağıya düşen Bülent Güngör, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kurtarıldı.

EKİPLERİN YOĞUN ÇABALARI SONUCUNDA KURTARILDI

Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ve AFAD ekipleri, falezlerden aşağı inerek yaralıya ulaştı. Güngör’ün bulunduğu bölgenin zorlu yapısı nedeniyle, deniz polisi de kurtarma operasyonuna dahil edildi. Yaralı, sedyeye alınarak deniz yoluyla botla Kaleiçi Yat Limanı’na taşındı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Limanda hazır bekleyen ambulansa teslim edilen Bülent Güngör, hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Güngör’ün hayati tehlikesinin bulunmadığı fakat vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

