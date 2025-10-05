Antalya'da feci ölüm: Falezlerden denize düştü!

Yayınlanma:
Güncelleme:
Antalya Muratpaşa’da falezlerden denize düşen kadın yaşamını yitirdi.

Düden Çayı'na yakın falezlerden denize bir kişinin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

falez.jpg

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ!

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri, su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi bota alarak Kaleiçi Deniz Polis Noktası'na çıkardı.

Burada sağlık ekibince yapılan kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

FALEZ NEDİR?

ffff.jpg

Falez, kayaların aşınması ile oluşan yüksek eğimli kıyıdır. Türkçe coğrafya literatüründe yalıyar da kullanılmaktadır. Deniz ve göllerin kenarlarında bulunan ve dalga aşındırmasına bağlı olarak meydana gelen diklikler olarak biliniyor.

Kaynak:AA

