Antalya'da falezlerden denize düşen kişi hayatını kaybetti
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Gençlik Mahallesi Işıklar Caddesi üzerinde falezler kısmında meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, bir kişinin falezlerden denize düştüğünü görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
DENİZE DÜŞTÜ HAYATINI KAYBETTİ: KİMLİĞİ BELLİ OLDU!
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan deniz polisi, su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi bota alarak Kaleiçi Deniz Polis Noktası’na getirdi.
Burada sağlık ekiplerince yapılan incelemede, üzerinden 31 yaşındaki Kadir Orhanlı’ya ait kimlik çıkan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Orhanlı’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
