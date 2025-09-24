Antalya'da falezlerden denize düşen kişi hayatını kaybetti

Antalya'da falezlerden denize düşen kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düşen 31 yaşındaki Kadir Orhanlı hayatını kaybetti.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Gençlik Mahallesi Işıklar Caddesi üzerinde falezler kısmında meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, bir kişinin falezlerden denize düştüğünü görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

DENİZE DÜŞTÜ HAYATINI KAYBETTİ: KİMLİĞİ BELLİ OLDU!

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan deniz polisi, su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi bota alarak Kaleiçi Deniz Polis Noktası’na getirdi.

Burada sağlık ekiplerince yapılan incelemede, üzerinden 31 yaşındaki Kadir Orhanlı’ya ait kimlik çıkan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Orhanlı’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı
Satılık ve kiralık fiyatlarında yükselişin ayak sesleri: Tarih vererek açıkladılar
Sıcak havalar zorluyor: Yeni rapor yayımlandı
Yeni rapor yayımlandı
Yağmur yok, sıcak havalar zorluyor
Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Türkiye
Kahramanmaraş'ta deprem!
Kahramanmaraş'ta deprem!
Kar maskesi takıp karşılaştığı 5 kişiyi bıçaklamıştı: Cezası belli oldu
Kar maskesi takıp karşılaştığı 5 kişiyi bıçaklamıştı: Cezası belli oldu
Son Dakika |İhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe'nin evine şafak baskını
Son Dakika |İhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe'nin evine şafak baskını