Antalya’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Antalya’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Yayınlanma:
Antalya’nın Aksu ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ve hint keneviri ele geçirildi.

Antalya’nın Aksu ilçesinde geniş çaplı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 210 personelin katılımıyla ilçede eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyonda, toprağa ekili halde hint keneviri, ruhsatsız 6 tabanca, 4 tüfek, 191 fişek ve 4 kesici alet ele geçirildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Hacıosmanoğlu’na ihraç çağrısı: Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası büyük tepki
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Şakır şakır yağacak 6 ili uyardı! Meteoroloji 1 bölgeye ise ayrıca not düştü
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Türkiye
Özgür Çelik açıkladı: Bayrampaşa'da Belediye Meclis üyeleri ölümle tehdit edildi
Özgür Çelik açıkladı: Bayrampaşa'da Belediye Meclis üyeleri ölümle tehdit edildi
Son Dakika | Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atmıştı: O maganda tutuklandı
Son Dakika | Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atmıştı: O maganda tutuklandı
Veli Ağbaba'dan Muhittin Böcek için kritik uyarı: Ölümüne yol açabilir
Veli Ağbaba'dan Muhittin Böcek için kritik uyarı: Ölümüne yol açabilir