Antalya’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Antalya’nın Aksu ilçesinde geniş çaplı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 210 personelin katılımıyla ilçede eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyonda, toprağa ekili halde hint keneviri, ruhsatsız 6 tabanca, 4 tüfek, 191 fişek ve 4 kesici alet ele geçirildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.