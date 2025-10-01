Antalya'da çıkan yangında 25 güvercin yanarak öldü

Antalya'da çıkan yangında 25 güvercin yanarak öldü
Yayınlanma:
Antalya’nın Serik ilçesinde bir güvercin kulübesinde çıkan yangında 25 güvercin telef oldu.

Antalya’nın Serik ilçesinde güvercinlerin bulunduğu kulübede çıkan yangın, 25 güvercinin ölümüyle sonuçlandı.

Yangın, Akçaalan Mahallesi’ndeki boş arazide bulunan, Kürşat Tufan’a ait güvercin kulübesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede tüm kulübeyi sardı.

25 GÜVERCİN TELEF OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülse de kulübede yapılan incelemede 25 güvercinin telef olduğu belirlendi.

Beşiktaş'ta yangın paniğiBeşiktaş'ta yangın paniği

Yangına tanık olan Hakan Saygı, dumanları fark ettiklerinde hemen itfaiyeye haber verdiklerini belirterek, “Alevler kısa sürede kulübeyi sardı. Güvercinlerin ölümü hepimizi çok üzdü.” dedi.

Kulübenin sahibinin, askerlik yapan oğlunun Erzincan’daki yemin törenine katılmak için şehir dışında olduğu öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Deprem kaderi İstanbul'da değişiyor: Sokak sokak sarsıntıyı hesaplayan yöntem bulundu
Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
Türkiye
Tutuklu CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu kongrede aday olacak
Tutuklu CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu kongrede aday olacak
İDEF protestosunda tutuklanan İsmail Çelik tahliye edildi
İDEF protestosunda tutuklanan İsmail Çelik tahliye edildi
Diyarbakır'ın toprağından tarih fışkırdı! Uzmanlar seferber oldu
Diyarbakır'ın toprağından tarih fışkırdı! Uzmanlar seferber oldu