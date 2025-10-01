Antalya'da çıkan yangında 25 güvercin yanarak öldü

Antalya’nın Serik ilçesinde güvercinlerin bulunduğu kulübede çıkan yangın, 25 güvercinin ölümüyle sonuçlandı.

Yangın, Akçaalan Mahallesi’ndeki boş arazide bulunan, Kürşat Tufan’a ait güvercin kulübesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede tüm kulübeyi sardı.

25 GÜVERCİN TELEF OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülse de kulübede yapılan incelemede 25 güvercinin telef olduğu belirlendi.

Yangına tanık olan Hakan Saygı, dumanları fark ettiklerinde hemen itfaiyeye haber verdiklerini belirterek, “Alevler kısa sürede kulübeyi sardı. Güvercinlerin ölümü hepimizi çok üzdü.” dedi.

Kulübenin sahibinin, askerlik yapan oğlunun Erzincan’daki yemin törenine katılmak için şehir dışında olduğu öğrenildi.