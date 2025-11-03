Antalya'da apartman dairesinde patlama! 1 yaralı

Yayınlanma:
Antalya'nın Aksu ilçesindeki 10 katlı binanın dördüncü katında patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü.

Altıntaş Mahallesi, Akkavak Caddesi'ndeki 10 katlı binanın dördüncü katında patlama yaşandı.

PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Patlama sonrasında apartman dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede önlem alan ekipler, binadaki vatandaşları tahliye etti.

EV SAHİBİ YARALANDI

Yaralanan ev sahibi Ahmet Gülnaz, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bölgede araştırma yapan polis ve itfaiye ekipleri, patlamanın klima motorundan kaynaklandığı tahmin ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Türkiye
