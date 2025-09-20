Antalya ve Muğla'da yangın kabusu bitmedi! Lüks oteller ve yüzlerce ev tahliye edildi

Antalya ve Muğla'da yangın kabusu bitmedi! Lüks oteller ve yüzlerce ev tahliye edildi
Yayınlanma:
Antalya ve Muğla’da çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Antalya Aksu’daki yangın kontrol altına alındı, iki otel tahliye edildi. Alanya’da 200 hektar alan yandı, bazı evler boşaltıldı. Muğla Köyceğiz ve Milas’ta şiddetli rüzgar nedeniyle alevler durdurulamıyor. Toplamda 326 ev tahliye edildi, 939 kişi güvenli bölgelere taşındı.

Antalya’daki orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Aksu’daki yangın, Kumköy Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında başladı ve kısa sürede yayıldı. Alevler, seraların ve otellerin bulunduğu Kral Yolu mevkisine kadar ulaştı. İki otel tedbir amaçlı tahliye edildi. Aksu'daki yangın kontrol altında.

LÜKS OTEL TAHLİYE EDİLDİ

aa-20250920-39169632-39169621-antalyanin-alanya-ilcesinde-ormanlik-alanda-yangin-cikti-min.jpg

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangının golf otellerine yakın bir noktada başladığını belirterek, “Dere kenarındaki kuru sazlıklar alev aldığı için çok duman yaptı. Ekiplerimiz yangının etrafını çevirdi, kontrol altına alındı.” dedi.

Vali Şahin, kentteki orman yangını sayısının son iki günde 25’i geçtiğini ifade etti. “Rüzgarın fazla olduğu bu dönemde dikkatli olalım. Vatandaşların seralardaki tarımsal atıkları yakmak gibi faaliyetlere asla girmemeleri gerekiyor. Bir izmarit büyük felakete yol açabilir.” uyarısında bulundu.

aa-20250920-39169632-39169622-antalyanin-alanya-ilcesinde-ormanlik-alanda-yangin-cikti-min.jpg

ALANYA'DA FELAKET... EVLERİN DİBİNDE

Alanya’nın Aliefendi Mahallesi’nde perşembe gecesi başlayan yangın, çevre mahallelere yayıldı. İspatlı Mahallesi’nden başlayan alevler, İshaklı, Kargıcak ve Kocaoğlanlı mahallelerine sıçradı. Yaylakonak Mahallesi’nde çıkan yeni bir yangın da Şıhlar Mahallesi’ne kadar ulaştı. Bu mahallede bazı evler boşaltıldı, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

alanyadaki-orman-yangininda-2nci-gun-920903-273666.jpg

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, “Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü ve yangının yayılma noktasında bir mahalle bulunuyor.” dedi.

antalyada-orman-yangini-3-920227-273475-002.jpg
Alanya'daki yangın dehşet verici görüntülere sahne olmuştu.

Yangınla mücadele 534 personel ve 190 araçla sürdürülürken, şu ana kadar 200 hektarlık alanın etkilendiği belirtildi.

aa-20250920-39169632-39169625-antalyanin-alanya-ilcesinde-ormanlik-alanda-yangin-cikti-min.jpg

MUĞLA'DA YANGINA RÜZGAR NEDENİYLE KONTROL ALTINA ALINAMADI

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde de iki gündür süren orman yangını rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor. Rüzgarın hızı saatte 70 kilometreyi geçerken, 506 personel ve onlarca araçla müdahale sürüyor. Gün boyunca 10 uçak ve 12 helikopterle havadan da destek verildi.

aa-20250919-39166801-39166799-koycegizde-cikan-orman-yanginina-mudahale-ediliyor-min.jpg

108 EV TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle Akköprü, Sazak ve Pınar mahallelerinde 108 ev tahliye edildi; 357 kişi güvenli bölgelere taşındı. Yeni günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

aa-20250919-39157973-39157971-antalyanin-alanya-ilcesinde-ormanlik-alanda-yangin-cikti-min.jpg

Muğla Valisi İdris Akbıyık, “Köyceğiz Akköprü, Sazak ve Pınar mahallelerimizde ve Milas Kıyıkışlacık mahallemizde meydana gelen ve şiddetli rüzgarın etkisiyle devam eden orman yangınları ile mücadelede ilk 24 saati geride bıraktık.” açıklamasında bulundu.

Akbıyık, Milas’taki yangına 144 personel ile karadan ve 5 hava aracı ile havadan müdahale edildiğini bildirdi.

aa-20250918-39157716-39157714-antalyanin-alanya-ilcesinde-ormanlik-alanda-yangin-cikti-min.jpg

Muğla genelinde önceki gün çıkan sekiz yangından altısı kısa sürede söndürülürken, Köyceğiz Akköprü ve Milas Kıyıkışlacık’ta alevlerle mücadele gece boyunca sürdü. Bu bölgelerde 218 ev boşaltıldı, 582 vatandaş güvenli alanlara tahliye edildi. Yangınların yerleşim alanlarına sıçramaması için tüm tedbirler alınıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

