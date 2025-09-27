Antalya Adli Tıp’tan 1500 otopsi... 400’ü yabancı

Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı, hızlı ve adil yargılamayı desteklemek amacıyla yürüttüğü detaylı çalışmalarla, adli olayların aydınlatılmasında önemli bir misyon üstleniyor. 2005’ten bu yana hizmet veren kurum, teknolojik altyapısını ve ihtisas birimlerini sürekli geliştirerek özellikle ölüm vakalarında başarılı otopsi işlemleri gerçekleştiriyor.

Yalnızca ölümlü vakaları değil; denetimli serbestlikten getirilen hükümlüler ile yakalanan şüphelilerin kan ve idrar örnekleri de kurumda test ediliyor.

"GERÇEĞİ ARAŞTIRIYORUZ"

Antalya Adli Tıp Grup Başkanı Refik Akman, kurumun 2019 yılında yeni binasına taşındığını, 2023’te biyoloji, ardından trafik ihtisas dairelerinin faaliyete geçtiğini söyledi. Akman, morg ihtisas dairesinde adli ölümlere ilişkin muayene ve otopsi işlemleri yapıldığını belirtti.

Kurumun hem kimya hem biyoloji laboratuvarlarında en gelişmiş teknolojilerin kullanıldığını vurgulayan Akman, yürüttükleri çalışmaların yalnızca adli değil, bilimsel katkı da sağladığını söyledi. Örnek bir vaka üzerinden şunları aktardı:

“Otopsi esnasında çözdüğümüz vakalar da oluyor. Mesela elektrik çarpması sonucu öldü denilerek bir vaka geldi. Otopsi işlemlerinde, kadının elektrik kablosuyla boğularak öldürüldüğünü tespit ettik. Savcılığa haber verdik, cenazeyi almak için bekleyen yakını gözaltına alınarak tutuklandı. Sonrasında da zanlı boğduğunu itiraf etti. Biz her zaman gerçeği araştırıyoruz.”

Geçtiğimiz günlerde Antalya’da düzenlenen “Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri” kapsamında ABD’den gelen Amerikan Adli Bilimler Akademisi (AAFS) Başkanı James Louis Caruso ve beraberindeki heyet, Antalya Grup Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin bilgi veren Akman, “Kongre için ABD'den gelen katılımcılar, grup başkanlığımızı da ziyaret ederek, çalışmalarımızı ve hizmet binamızı çok beğendiler. Fotoğraflarını çekerek, bunları sempozyumdaki sunumda da paylaştılar.” dedi.

Akman kurum bünyesindeki uzmanların solunum yoluna gıda kaçması sonucu hayatını kaybeden iki vakaya ilişkin poster sunumlarıyla kongreye bilimsel katkı sunduklarını da ekledi.

Turizm kenti Antalya’da, özellikle yaz aylarında artan yabancı turist sayısıyla birlikte kurumda yapılan otopsi sayısı da yükseliyor. Akman, geçen yıl 1500 civarında otopsi gerçekleştirdiklerini belirterek, “Kalp krizi, suda boğulma ya da farklı nedenlerle gelen yabancıların ölüm vakalarını inceliyoruz. Geçen sene yaptığımız 1500 civarında otopsinin yaklaşık 400'ü yabancı uyrukluydu. Kurumumuza gelen vakaları, milliyet ayırt etmeden hepsinin otopsisini yapıyoruz.” diye konuştu.