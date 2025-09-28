Annesini darbeden şüpheli tutuklandı! Annenin savcılıktan talebi "Tedavi edilsin" oldu

İstanbul Beşiktaş'ta, annesi F.A.'yı darp ve hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli G.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılığa başvuran annenin, şikayetçi olduğu oğlunun cezalandırılmasının yanı sıra uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle hastanede tedavi altına alınmasını talep etti.

Olay, anne F.A.'nın Beşiktaş'taki evinde yaşayan oğlu G.A.'yı ziyareti sırasında meydana geldi. Anne F.A., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, oğlunun alkol ve uyuşturucu madde kullandığını fark ettiğini ve kendisinden tedavi olmasını istediğini belirtti. Bu talebin ardından aralarında bir tartışma çıktığını söyleyen F.A., oğlu tarafından darbedildiğini ve hakarete maruz kaldığını ifade etti.

DARP RAPORU VE FOTOĞRAFLARI DELİL OLARAK SUNDU

Şikayetini kanıtlamak amacıyla vücudundaki darp izlerini gösteren sağlık raporu ve fotoğrafları savcılığa delil olarak sunan anne F.A., oğlunun uyuşturucu madde bağımlılığı nedeniyle kontrolünü kaybettiğini dile getirdi. Bu nedenle, şikayetinin yanı sıra oğlunun tam teşekküllü bir hastaneye yatırılarak tedavi edilmesini resmi olarak talep etti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Annenin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli G.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

